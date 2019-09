IRCTC INDIAN RAILWAYS: भारतीय रेलवे समय-समय पर ट्रेन में यात्रा के दौरान लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत देता रहा है, मगर फिर भी लापरवाही के चलते हर साल दर्जनों लोगों अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। अब रेलवे ने एक वीडियो शेयर कर ट्रेन यात्रियों से अपील की है कि वो यात्रा के दौरान ऐसी कोई गलती ना करे जिससे शारीरिक हानि हो। शेयर किए वीडियो में एक शख्स चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है मगर ट्रेन की सीढ़ियों पर पैर फिसलने के चलते वह ट्रेन के नीचे आने से बाल-बाल बचा। वक्त रहते आरपीएफ के स्टाफ ने उसकी मदद की।

मंगलवार (24 सितंबर, 2019) को शेयर किए करीब 15 सेकंड के वीडियो में एक युवक चलती ट्रेन में चढ़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है, हालांकि वह किसी तरह ट्रेन के नजदीक पहुंचा और ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की। इस दौरान पैर फिसल गया और प्लेटफॉर्म से थोड़ी ऊंचाई से उसका सिर हवा लटकता रहा।

उल्लेखनीय है कि इसी वीडियो को शेयर करते हुए रेलवे ने कहा, ‘एक यात्री ने अहमदाबाद स्टेशन पर चलती हुई आश्रम एक्सप्रेस (12915) में चढ़ने की कोशिश की मगर उसका पैर फिसल गया और वह प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में गिरने वाला था। तभी आरपीएफ स्टाफ ने उसे कोच के भीतर की पुश किया। हालांकि आप खुद समझदार हैं। प्लीज चलती ट्रेन में उतरने और चढ़ने की कोशिश ना करें।’

यहां देखें वीडियो-

A passenger tried to board moving 12915 Ashram Exp. at Ahmedabad Station but he slipped and was about to fall in between platform & train. He was promptly pushed back into the coach by the RPF staff. HOWEVER FIT AND SMART YOU ARE, PL. DONT TRY TO ENTRAIN/DETRAIN A MOVING TRAIN pic.twitter.com/TwIgK95ZIs

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) September 24, 2019