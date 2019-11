रेलवे बोर्ड यात्री सेवा समिति (पीएससी) के अध्यक्ष रमेश चंद्र रत्न ने प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह के उपन्यास ‘औरतें, सेक्स, लव और लस्ट’ को अश्लील करार दिया है। इसके साथ उन्होंने इसे रेलवे के सभी बुक स्टॉल से हटाने का निर्देश भी दिया है। रत्न ने बुधवार (20 नवंबर) को रेलवे स्टेशनों पर लगे बुक स्टॉल के इंस्पेक्शन के दौरान यह बात कही है। इस दौरान उन्होंने कई और किताबों पर भी आपत्ति जताई है। इस मौक पर उन्होंने कहा कि ऐसी किताबें नई पीढ़ी पर गलत असर डाल सकती है।

ऐसे पुस्तकों के मालिकों को दी चेतावनीः भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का निरीक्षण करने के दौरान रमेश चंद्र रत्न ने बुक स्टॉल पर लेखक खुशवंत सिंह के उपन्यास को जल्द से जल्द हटाने को कहा है। इसके अलावा उन्होंने कुछ और पुस्तकों की बिक्री पर भी आपत्ति प्रकट की है। वहीं इस मामले में उन्होंने स्टेशन पर मौजूद अन्य स्टॉल के मालिकों को भी चेतावनी दी है।

Railway Board official directs vendor at Bhopal station to stop selling Khushwant Singh’s novel “Women, Sex, Love and Lust”, saying such “obscene” literature may spoil future generation

