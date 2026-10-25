पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ने की आशंका के बीच ईरान के शीर्ष नेताओं में से एक और वहां की संसद के स्पीकर, मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने नई दिल्ली में अगले हफ्ते होने वाले ब्रिक्स स्पीकर्स फोरम के कार्यक्रम में अपनी यात्रा रद्द कर दी है। गालिबाफ ने हाल के महीनों में अमेरिका के साथ बातचीत में अहम भूमिका निभाई थी।

12वां ब्रिक्स स्पीकर्स फोरम 26-27 अक्टूबर को आयोजित होगा। यह कार्यक्रम संसद के सेंट्रल हॉल में होगा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसकी मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अक्टूबर को इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के पीठासीन अधिकारी, सांसद और प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनमें रूस और चीन के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधि भी होंगे।

ईरानी दूतावास ने क्या कहा?

गालिबाफ की यात्रा रद्द होने की पुष्टि करते हुए नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने एक बयान में कहा, “नई दिल्ली में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का दूतावास यह सूचित करना चाहता है कि कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण, ईरान की संसद (इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली) के स्पीकर डॉ. मोहम्मद-बाकेर गालिबाफ नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स सदस्य देशों की संसदों के स्पीकर्स की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे।”

बयान में यह भी कहा गया है कि, “ईरान का संसदीय प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में हिस्सा लेगा। ब्रिक्स के एक सदस्य के रूप में, ईरान इस समूह के शिखर सम्मेलनों और बैठकों में उच्च स्तर पर सक्रिय और प्रभावी भागीदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है।”

दूतावास ने कहा, “इस संबंध में, ईरानी प्रतिनिधिमंडल ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ बातचीत और परामर्श जारी रखेगा, ताकि द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को और बढ़ाया और गहरा किया जा सके, विशेष रूप से संसदीय संबंधों और सहयोग के क्षेत्र में।”

ईरानी दूतावास ने बैठक के लिए किए गए इंतजामों की तारीफ की

ईरानी दूतावास ने भारतीय सरकार की मेहमाननवाजी और बैठक के लिए किए गए इंतजामों की सराहना की। बयान में कहा गया है कि वे ब्रिक्स सदस्य देशों की संसदों के स्पीकर्स की इस बैठक की सफलता की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे सदस्य देशों के बीच सहयोग और जुड़ाव को मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।

पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की आशंका

पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव काफी बढ़ गया है। तनाव बढ़ने की आशंका है और अमेरिका व ईरान दोनों ही तरफ से अलर्ट और चेतावनी जारी की जा रही हैं। 27 अक्टूबर को इजरायल में भी चुनाव होने वाले हैं। ओपिनियन पोल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पीछे चल रहे हैं।

पिछले हफ्ते ‘एन12 न्यूज’ के एक पोल में गादी आइसेनकोट की यशार पार्टी 23 सीटों के साथ पहले स्थान पर रही, जो पिछले पोल के मुकाबले एक सीट कम है। ‘चैनल 13’ के एक पोल में भी यशार पार्टी को पहले स्थान पर रखा गया, लेकिन उसे केवल 20 सीटें दी गईं। दोनों ही पोल में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी दूसरे स्थान पर रही, जो यशार से पीछे है और घटकर 19 सीटों पर आ गई है।

ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग रिकॉर्ड निचले स्तर पर

‘रॉयटर्स/इप्सोस’ के एक पोल (जो पिछले सोमवार को पूरा हुआ) के अनुसार, अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई है। अमेरिकी नागरिक पेट्रोल की ऊंची कीमतों को लेकर चिंतित हैं और 3 नवंबर को होने वाले कांग्रेस चुनावों में उनकी रिपब्लिकन पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार दिख रहे हैं।

चार दिनों तक चले इस पोल से पता चला है कि लगभग 31% अमेरिकी नागरिक राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के कामकाज से संतुष्ट हैं। यह आंकड़ा दो हफ्ते पहले की तुलना में एक प्रतिशत कम है और उनके दोनों राष्ट्रपति कार्यकाल का सबसे निचला स्तर है। रेटिंग में आई इस गिरावट से यह आशंका पैदा हो गई है कि पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ने से उन्हें (ट्रंप को) फायदा मिल सकता है।

‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सरकार ने पूरे क्षेत्र में अपने कर्मचारियों को हाई अलर्ट पर रखा है। साथ ही, दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में कर्मचारियों की संख्या कम करने का फैसला लिया गया है, क्योंकि खुफिया जानकारी से पता चला है कि ईरान अमेरिकियों पर हमले की योजना बनाने के अंतिम चरण में है।

‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि खुफिया अधिकारियों ने शुक्रवार को एक मेमो के जरिये विदेश मंत्री मार्को रुबियो को आगाह किया था। इसमें मध्य पूर्व और अन्य क्षेत्रों में अमेरिकी विदेश विभाग के कर्मचारियों को होने वाले खतरों के बारे में चेतावनी दी गई थी।

नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक जे क्लेटन के मेमो में कहा गया है कि एजेंसियों को ऐसी खुफिया जानकारी मिली है कि ईरान ने अमेरिकी कर्मियों को निशाना बनाने की कोशिशें काफी बढ़ा दी हैं। एपी के अनुसार, इस क्षेत्र में ईरान द्वारा अमेरिकी कर्मियों को निशाना बनाने की कोशिशें तेज करने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद, विदेश विभाग चार अमेरिकी दूतावासों में कर्मचारियों की संख्या कम कर रहा है।

कर्मचारियों की संख्या कम करने की घोषणा

यह मेमो तब सामने आया, जब विदेश विभाग ने घोषणा की कि वह जॉर्डन, लेबनान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात में स्थित अमेरिकी दूतावासों में कर्मचारियों की संख्या कम कर रहा है। इस हफ्ते कर्मचारियों की संख्या कम करने की घोषणा करते हुए, विदेश विभाग ने विशेष रूप से यमन के हूती विद्रोहियों से बढ़ते खतरों का जिक्र किया, लेकिन ईरान से अमेरिकी कर्मियों को सीधे तौर पर होने वाले खतरों के बारे में कुछ नहीं कहा।

सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन और हूती विद्रोहियों के बीच लड़ाई फिर से तेज हो गई है, जिसमें इस विद्रोही समूह ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है कि कर्मचारियों की संख्या कम करने का फैसला, ईरान पर अमेरिका और इजरायल द्वारा किए जा सकने वाले किसी संभावित नए हमले से जुड़ा है।

शुक्रवार को फ्लोरिडा में एक रैली को संबोधित करते हु, ट्रंप ने ईरान में अमेरिकी सैन्य अभियानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, “हम एक और छोटा ‘एपिक फ्यूरी’ कर सकते हैं, या फिर वे मान जाएंगे। अगर वे समझदार हैं, तो वे बस यही कहेंगे कि चलिए काम की बात करते हैं।”

चूंकि युद्ध एक गतिरोध की स्थिति में पहुंच गया है, इसलिए मध्यस्थ वाशिंगटन और तेहरान को फिर से औपचारिक बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी सरकारी टेलीविजन के अनुसार, रिवोल्यूशनरी गार्ड की नौसेना ने इस सप्ताह फिर धमकी दी है कि अगर अमेरिका होर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों को मदद देना जारी रखता है, तो वे इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर देंगे। बता दें कि वैश्विक ऊर्जा व्यापार के लिए यह जलमार्ग बेहद महत्वपूर्ण है।

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस हफ्ते फाइनेंशियल टाइम्स में छपे एक लेख में लिखा, “होर्मुज जलमार्ग या इस क्षेत्र में कहीं भी तनाव बढ़ने से आम नागरिकों की जान, पूरे क्षेत्र के देशों की सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा।”

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पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच शांति को लेकर चल रही बातचीत बेनतीजा रही। यह 21 घंटे से ज्यादा समय तक चली। इसको लेकर अब ईरान की तरफ से डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे पॉर्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकेर गालिबाफ की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि उनके देश के डेलिगेशन ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बातचीत के दौरान आगे की सोच वाले प्रस्ताव रखे, लेकिन अमेरिका बातचीत में डेलिगेशन का भरोसा जीतने में नाकाम रहा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…