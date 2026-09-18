केरल के कोच्चि में 6 महीने से ईरानी नेवी जहाज IRIS LAVAN खड़ा है। कुछ क्रू सदस्य भी मौजूद हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद ही LAVAN जहाज भारत आया था और जब 4 मार्च को वापस जा रहा था, उसी समय इसने डॉक करने की अनुमति मांगी थी। 4 मार्च को ही श्रीलंका के पास पानी में एक अमेरिकी सबमरीन ने फ्रिगेट IRIS डेना को डुबो दिया था।

लवन और डेना फरवरी में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और विशाखापत्तनम में MILAN 2026 मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे। एक्सरसाइज के बाद जैसे ही जहाज ईरान के लिए निकले, युद्ध शुरू हो गया। एक तीसरा ईरानी नेवी जहाज फ्लीट सप्लाई वेसल IRIS बुशहर ने 5 मार्च को श्रीलंका में डॉक किया था।

दो दर्जन से ज्यादा जरूरी क्रू मेंबर कोच्चि में मौजूद

वेसल में टेक्निकल दिक्कतों की रिपोर्ट आने के बाद भारत ने 4 मार्च को मानवीय आधार पर LAVAN को कोच्चि में डॉक करने की इजाजत दी थी। क्रू को इंडियन नेवल फैसिलिटी में रखा गया था। इस बीच पता चला है कि लवन के दो दर्जन से ज़्यादा जरूरी क्रू मेंबर अभी भी कोच्चि में हैं, जो जहाज के साथ हैं। सूत्रों ने बताया कि वेसल की देखरेख अब कोचीन पोर्ट अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दी गई है।

द इंडियन एक्सप्रेस के कमेंट के जवाब में कोचीन पोर्ट अथॉरिटी के PRO ने कहा, “इंडियन नेवी के निर्देशों के अनुसार हम इस स्टेज पर IRIS लवन के बारे में कोई भी जानकारी बताने या शेयर करने की स्थिति में नहीं हैं। हम फिलहाल कोई और जानकारी नहीं दे सकते।”

मानवीय आधार पर डॉक करने की मिली थी अनुमति

मार्च में जब लवन कोच्चि में डॉक किया था, तो उसमें 183 क्रू मेंबर सवार थे। एक महीने बाद भारत ने गैर-जरूरी क्रू मेंबर को वापस भेज दिया। पता चला है कि 50 से ज़्यादा क्रू मेंबर अभी भी कोच्चि में हैं। 7 मार्च को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत ने मानवीय आधार पर लवन को कोच्चि में डॉक करने की इजाज़त दी थी। उन्होंने कहा था, “आपके पास ये जहाज थे और हमें ईरान की तरफ से एक मैसेज मिला कि एक जहाज, जो शायद उस समय हमारे पानी के सबसे पास था, हमारे पोर्ट में आना चाहता था। वे बता रहे थे कि उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए मुझे याद है कि यह 28 (फरवरी) को हुआ था और 1 (मार्च) को हमने कहा ठीक है, आप आ सकते हैं।”

जयशंकर ने आगे कहा, “उन्हें आने में कुछ दिन लगे, और फिर वे कोच्चि में डॉक किए। जहाज वहीं है। और ज़ाहिर है जहाज पर जो लोग थे, उनमें से बहुत से युवा कैडेट थे। वे उतर चुके हैं। आप जानते हैं, जब वे निकले और यहां आए, तो हालात बिल्कुल अलग थे। वे एक फ़्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे, और फिर वे एक तरह से घटनाओं के गलत पहलू में फँस गए। इसलिए हमारे लिए, जब यह जहाज़ आना चाहता था, और वह भी मुश्किलों में मुझे लगता है कि यह इंसानियत के नाते करना था।”