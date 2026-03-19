पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर भारत की सुरक्षा एजेंसी रॉ के पूर्व चीफ अमरजीत सिंह दुलत ने बड़ी भविष्यवाणी की है। एएस दुलत ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि ईरान यह युद्ध नहीं हारेगा।

उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा, “हम तो हमेशा ईरान के साथ रहे हैं। ईरान हमेशा हमारे साथ रहा है। हमें ईरान के साथ ही रहना चाहिए… और ये युद्ध ईरान हारेगा नहीं…भारत की भूमिका ठीक होगी। ईरान यह युद्ध नहीं हारेगा।”

#WATCH | Delhi: On US-Israel vs Iran war, Former R&AW Chief Amarjit Singh Dulat says, "This conflict is very old and has been going on for the last 20-25 years… We were always with Iran, and Iran always stands with us. So we should stand with Iran… Iran will not lose this… pic.twitter.com/0dXa1cikJr — ANI (@ANI) March 18, 2026

पश्चिम एशिया में भारत के कितने जहाज फंसे हुए हैं?

अमेरिका-इजरायल के ईरान से युद्ध की वजह से पश्चिम एशिया में भारत के झंडे वाले 22 जहाज फंसे हुए हैं। इन जहाजों पर 16.7 लाख टन कच्चा तेल, 3.2 लाख टन LPG और लगभग दो लाख टन LNG लदी हुई है।

पोत परिवहन मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने मीडिया को बताया कि ये जहाज होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते आगे जाने का इंतजार कर रहे हैं।

राजेश कुमार सिन्हा के अनुसार, युद्ध भड़कने के समय भारतीय झंडे वाले 28 जहाज वहां मौजूद थे। इनमें से 24 जहाज होर्मुज के पश्चिमी किनारे पर जबकि चार जहाज पूर्वी किनारे पर थे।

उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह दोनों किनारों से दो-दो जहाज सुरक्षित निकलने में सफल रहे। अब वहां भारत के झंडे वाले 22 जहाज पश्चिमी किनारे पर फंसे हैं और उन पर सवार सभी 611 नाविक सुरक्षित हैं।

ये जहाज क्या लेकर भारत आ रहे हैं?

राकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि फंसे जहाजों में छह एलपीजी, एक LNG टैंकर, चार कच्चा तेल टैंकर, एक रासायनिक उत्पाद वाहक, तीन कंटेनर जहाज और दो थोक मालवाहक शामिल हैं। इसके अलावा एक ड्रेजर, एक खाली जहाज और तीन जहाज सूखी गोदी में रखरखाव के लिए मौजूद हैं। (इनपुट – ANI & PTI)

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सुखमीत ने बताया, “हमें हर दिन ईरान से आती मिसाइलें दिखाई देती थीं और धमाकों की आवाज सुनाई देती थीं। इस सबके बीच हम पूरी तरह से भरे हुए LPG वाले जहाज पर बैठे थे।…” पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।