अमेरिका और इज़रायल ने ईरान के खिलाफ करीब तीन महीने पहले सैन्य अभियान शुरू किया था। अब दोनों पक्षों के बीच शांति समझौते के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ अहम सैन्य उपलब्धियों का दावा कर सकते हैं। हालांकि, इस संघर्ष के दौरान उन्होंने जिन बड़े लक्ष्यों की बात की थी, उनमें से कई अब भी पूरे नहीं हो सके हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के विश्लेषण में यह बात सामने आई है।

ईरान की सैन्य ताकत को बड़ा नुकसान

अमेरिका के नेतृत्व वाले अभियान की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि ईरान की पारंपरिक सैन्य क्षमताओं को काफी कमजोर कर दिया गया। रॉयटर्स के मुताबिक, ईरान के लगभग एक-तिहाई मिसाइल भंडार को नष्ट कर दिया गया जबकि उसकी मिसाइल बनाने की क्षमता को कई साल पीछे धकेल दिया गया है।

युद्ध के दौरान दागी गई 1500 से ज्यादा मिसाइलों और 6000 ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया गया। इसके अलावा, ईरान की नौसेना और एयर डिफेंस सिस्टम को भी भारी नुकसान पहुंचा और उनके बड़े हिस्से के तबाह होने की खबर है।

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हालांकि, इन नुकसान के बावजूद ईरान ने यह दिखा दिया कि वह अब भी क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। युद्ध के दौरान उसने होर्मुज जलमार्ग(Strait of Hormuz) की नाकेबंदी कर दी थी। इससे साफ हुआ कि दुनिया के सबसे अहम तेल और ऊर्जा मार्गों में से एक पर दबाव बनाने की उसकी ताकत अभी भी बरकरार है।

परमाणु कार्यक्रम अब भी सबसे बड़ा विवाद

रॉयटर्स के मुताबिक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार कहते रहे कि इस युद्ध का सबसे बड़ा मकसद ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। लेकिन तीन महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी यह लक्ष्य पूरी तरह हासिल होता नहीं दिख रहा है।

युद्ध के बावजूद ईरान की परमाणु क्षमताओं में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का अब भी मानना है कि अगर ईरान चाहे तो वह एक साल से भी कम समय में परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर सकता है।

वहीं, ईरान लगातार यह दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और उसका मकसद परमाणु बम बनाना नहीं है। रॉयटर्स के अनुसार, वॉशिंगटन और तेहरान के बीच चल रही बातचीत में यही मुद्दा सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है।

मिसाइलों का मोर्चा: अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ईरान की बड़ी संख्या में मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट किया और उसके मिसाइल भंडार को भारी नुकसान पहुंचाया।

यूरेनियम पर टकराव: ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद अब भी जारी है और कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है।

हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य का दबाव: भारी सैन्य नुकसान के बावजूद ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य की नाकेबंदी कर यह दिखाया कि वह वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करने की क्षमता अब भी रखता है।

अमेरिका और इज़रायल के सैन्य अभियान के तीन महीने बाद तस्वीर मिली-जुली दिखती है। कुछ मोर्चों पर बड़ी सफलता मिली जबकि कई बड़े लक्ष्य अब भी अधूरे हैं।

ट्रंप के 5 बड़े लक्ष्य और उनका हाल

मिसाइल क्षमता खत्म करना – आंशिक सफलता

ईरान की मिसाइल क्षमता को कई साल पीछे धकेला गया। उसके करीब एक-तिहाई मिसाइल भंडार को नष्ट कर दिया गया और एक-तिहाई को नुकसान पहुंचा। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने जून में कुवैत, बहरीन और इज़रायल की ओर मिसाइलें दागीं।

ईरान को परमाणु हथियार से रोकना – लक्ष्य पूरा नहीं हुआ

अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन अब भी यही है कि अगर ईरान चाहे, तो वह एक साल से कम समय में परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर सकता है।

पारंपरिक सैन्य ताकत कमजोर करना – पूरी सफलता

ईरान की सेना को भारी नुकसान पहुंचा।

-161 नौसैनिक जहाज तबाह हुए।

-82% हवाई रक्षा प्रणाली नष्ट हुई।

-ईरानी वायुसेना युद्ध के दौरान कोई मिशन नहीं उड़ा सकी।

ईरान समर्थित संगठनों की ताकत घटाना – आंशिक सफलता

हमास और हिज्बुल्लाह पहले से कमजोर थे। प्रतिबंधों और सीरिया में असद सरकार के पतन से उनकी सप्लाई लाइन प्रभावित हुई, लेकिन इसे पूरी तरह युद्ध की उपलब्धि नहीं माना जा सकता।

सत्ता परिवर्तन (Regime Change) – नाकामी

ईरान की मौजूदा व्यवस्था कायम है। सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका।

युद्ध से पहले और बाद की तस्वीर

युद्ध से पहले

-ईरान के पास 2,500 से 6,000 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं।

-इसे मध्य पूर्व का सबसे बड़ा मिसाइल भंडार माना जाता था।

युद्ध के बाद

-करीब एक-तिहाई मिसाइलें नष्ट हुईं।

-एक-तिहाई मिसाइलें क्षतिग्रस्त या भूमिगत ठिकानों में चली गईं।

-फिर भी ईरान की हमले की क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई।

मिसाइल और ड्रोन पर आंकड़े

-1500 से ज्यादा मिसाइलें अमेरिका और उसके सहयोगियों ने इंटरसेप्ट कीं।

-6000 ड्रोन मार गिराए गए।

-ईरान की मिसाइलों की अधिकतम मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक थी।

परमाणु मुद्दे पर अब भी टकराव

युद्ध के बाद भी सबसे बड़ा विवाद ईरान के संवर्धित यूरेनियम (Enriched Uranium) को लेकर है।

अमेरिका का रुख:

ईरान का संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर भेजा जाए।

ईरान का रुख:

यूरेनियम को विदेश नहीं भेजा जाएगा।

यही मुद्दा दोनों देशों के बीच समझौते की सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है।

होर्मुज जलमार्ग: ईरान की सबसे बड़ी ताकत

भारी नुकसान के बावजूद ईरान ने युद्ध के दौरान हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य को प्रभावी रूप से बंद रखा। दुनिया के 20% यानी हर 5 में से 1 हिस्से का तेल और प्राकृतिक गैस इसी रास्ते से गुजरती है। ईरान ने दबाव बनाने के लिए स्पीडबोट, नौसैनिक बारूदी सुरंगें, ड्रोन और मिसाइल नौकाओं का इस्तेमाल किया।

क्षेत्रीय सहयोगी संगठनों पर सीमित असर

ट्रंप और इज़रायली नेतृत्व का एक बड़ा लक्ष्य ईरान के प्रभाव को उसके क्षेत्रीय सहयोगी संगठनों (प्रॉक्सी समूहों) के जरिए कमजोर करना भी था। रॉयटर्स के मुताबिक, ईरान समर्थित कई संगठन इस युद्ध में पहले से ही कमजोर स्थिति में थे। उन्हें पहले के सैन्य अभियानों, शीर्ष नेताओं की मौत और रसद संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ चुका था।

हालांकि इन समूहों को और झटके लगे लेकिन हिज्बुल्लाह जैसे संगठन अब भी सक्रिय हैं। इससे साफ है कि ईरान का क्षेत्रीय नेटवर्क कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन उसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सका।

सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य अधूरा

युद्ध के दौरान कई मौकों पर ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर ईरानी जनता से अपनी सरकार के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील की थी। रॉयटर्स के अनुसार, संघर्ष के दौरान सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत हो गई और उनके बेटे मोजतबा खामेनेई ने उनकी जगह ली लेकिन इसके बावजूद ईरान की इस्लामिक गणराज्य व्यवस्था बरकरार है।

ट्रंप का दावा है कि नया नेतृत्व पहले के मुकाबले अधिक व्यावहारिक हो सकता है। हालांकि, रॉयटर्स से बात करने वाले विश्लेषकों का कहना है कि ईरान की धार्मिक-राजनीतिक व्यवस्था का मूल ढांचा अब भी जस का तस कायम है। यानी सत्ता परिवर्तन का व्यापक लक्ष्य हासिल नहीं हो सका।

शांति समझौता: रास्ता तो मिला समाधान नहीं

अमेरिका और ईरान के बीच शुरुआती समझौते ने संघर्ष खत्म करने का रास्ता जरूर खोल दिया है। लेकिन प्रतिबंध, मिसाइल कार्यक्रम और यूरेनियम संवर्धन जैसे कई बड़े मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक, दोनों पक्ष इस नतीजे को अपनी-अपनी जीत बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि अंतिम परिणाम ट्रंप के कई महत्वाकांक्षी लक्ष्यों से काफी पीछे रह गया।

कुल मिलाकर क्या रहा नतीजा?

रॉयटर्स के अनुसार, ट्रंप को ईरान के सैन्य ढांचे को नुकसान पहुंचाने और उसके कुछ क्षेत्रीय प्रभाव को कमजोर करने में उल्लेखनीय सफलता मिली। लेकिन युद्ध के बावजूद ईरान की परमाणु क्षमताएं खत्म नहीं हुईं, उसका प्रॉक्सी नेटवर्क पूरी तरह नहीं टूटा और सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो सका। यानी सैन्य मोर्चे पर ट्रंप को जीत मिली लेकिन उनके सबसे बड़े राजनीतिक और रणनीतिक लक्ष्य अब भी अधूरे हैं।

नोट: इस रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए आंकड़े और दावे रॉयटर्स के विश्लेषण, 14 मई को अमेरिकी कांग्रेस में एडमिरल ब्रैड कूपर की गवाही और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के आकलन पर आधारित हैं। वहीं, संवर्धित यूरेनियम को लेकर अमेरिका और ईरान की आधिकारिक स्थिति की जानकारी भी रॉयटर्स के हवाले से दी गई है।