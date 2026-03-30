पश्चिम एशिया में युद्ध से बाजार की हालत बिगड़ गई है। लोगों की चिंता है कि युद्ध के कारण क्या खाद्य पदार्थों की महंगाई बढ़ेगी? 2020 में जब कोविड आया, तो भारत के सरकारी गोदामों में गेहूं और चावल का पर्याप्त स्टॉक था। किसानों ने मार्च-मई में रबी (सर्दियों-वसंत) की बंपर फसल काटी और उसके बाद 2020 और 2021 के अगले दो मौसमों में भी अच्छा उत्पादन किया। उस समय कृषि राहत का एक जरिया थी। इस बार भी स्थिति कुछ वैसी ही लग रही है।

क्या है स्टॉक की स्थिति?

1 मार्च को (जिस दिन अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले किए) भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राज्य सरकार की एजेंसियों के गोदामों में 23.6 मिलियन टन (MT) गेहूं था। जबकि पिछले दो सालों में इसी दिन यह मात्रा 13.4 MT और 9.7 MT थी। पिसे हुए चावल का स्टॉक तो और भी ज़्यादा 36.5 MT था।

रबी से मिली राहत

बात सिर्फ़ शुरुआती स्टॉक की ही नहीं है। रबी की फसलों से उत्पादन की संभावनाएं भी अच्छी दिख रही हैं, जिनकी कटाई अभी अलग-अलग चरणों में चल रही है। इसकी मुख्य वजह 2025 में मॉनसून की अतिरिक्त बारिश रही, जिसके चलते किसानों ने गेहूं, सरसों, मक्का, चना, मसूर और यहां तक कि आलू और प्याज़ की खेती के लिए ज़्यादा जमीन का इस्तेमाल किया। खेती के लिए ज़्यादा जमीन के साथ-साथ मौसम के हालात भी काफ़ी हद तक अनुकूल रहे।

पश्चिम एशिया युद्ध | खाद्य सुरक्षा पर असर? खाद्य भंडार | तुलनात्मक डेटा गेहूं-चावल का रिकॉर्ड स्टॉक

पिछले 2 साल से कितना ज्यादा? गेहूं भंडार 2025 23.6 मिलियन टन 3 साल में सबसे ज्यादा चावल भंडार 2025 36.5 मिलियन टन पर्याप्त स्तर पर गेहूं स्टॉक – 3 साल की तुलना (1 मार्च) 2025 (इस साल) 23.6 MT 2023 से 143% ज्यादा 2024 (पिछले साल) 13.4 MT 2023 (दो साल पहले) 9.7 MT चावल पिसे हुए चावल का भंडार (1 मार्च 2025) 36.5 मिलियन टन गेहूं से भी ज्यादा – खाद्य सुरक्षा मजबूत स्थिति में 2020 में कोविड के समय भी पर्याप्त अनाज भंडार ने राहत दी थी। इस बार पश्चिम एशिया संकट के बावजूद स्थिति उससे भी बेहतर है। रबी फसल की कटाई अभी बाकी – भंडार और बढेगा। स्रोत: भारतीय खाद्य निगम (FCI) | डेटा: 1 मार्च 2025 | MT = मिलियन टन जनसत्ता InfoGenIE

नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक राजबीर यादव ने कहा, “इस महीने लगातार आए पश्चिमी विक्षोभों के कारण हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई है। यह गेहूं के लिए फ़ायदेमंद रहा है, क्योंकि फसल को दानों के भरने के लिए ज़्यादा समय मिल गया है। इसका नतीजा यह होता है कि दानों का आकार और वजन बढ़ता है और पैदावार भी ज़्यादा होती है।”

मध्य भारत में गेहूं की कटाई पहले ही शुरू हो चुकी है, जबकि उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी राज्यों में अप्रैल के मध्य तक इसमें तेजी आएगी। सरसों की कटाई आम तौर पर फरवरी के आखिर से मार्च के मध्य तक होती है। जोधपुर (राजस्थान) स्थित दक्षिण एशिया जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के निदेशक भागीरथ चौधरी ने बताया, “मार्च के मध्य के बाद बेमौसम बारिश और ओले गिरे, लेकिन तब तक फलियों (siliqua) का विकास और दानों का बनना पूरा हो चुका था। इन फसलों को गेहूं और सरसों की तुलना में बढ़ने के लिए ज़्यादा लंबे और ठंडे मौसम की जरूरत होती है। इस बार हमें वैसा मौसम नहीं मिला।”

उर्वरकों की सप्लाई में कमी का बढ़ता खतरा

उर्वरकों के मामले में भी सरकारी आंकड़ों के अनुसार 19 मार्च को यूरिया और डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) का स्टॉक क्रमशः 6.1 MT और 2.4 MT था, जो पिछले साल इसी समय के स्तरों (5.5 MT और 1.2 MT) से ज़्यादा था। इसी तरह अलग-अलग अनुपात में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर वाले कॉम्प्लेक्स उर्वरकों ( इस साल 5.7 MT जबकि पिछले साल 3.4 MT ) और सिंगल सुपर फॉस्फेट या SSP (इस साल 2.5 MT जबकि पिछले साल 2.3 MT) का स्टॉक भी ज़्यादा था। वहीं म्यूरिएट ऑफ पोटाश (इस साल 1.3 MT जबकि पिछले साल 1.4 MT) का स्टॉक थोड़ा कम था।

DAP की कीमतें बढ़ी

हालांकि असली समस्या जून से शुरू होने वाले आने वाले खरीफ (मानसून) बुवाई के मौसम में इनकी उपलब्धता को लेकर है। युद्ध के कारण गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) देशों से होने वाला आयात बाधित हो गया है। ये देश यूरिया और DAP के साथ-साथ भारत में उर्वरकों के निर्माण के लिए जरूरी कच्चे माल (विशेष रूप से लिक्विड नेचुरल गैस, अमोनिया और सल्फर) के सबसे बड़े सप्लायर हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से भारत में आयातित अमोनिया की कीमतें 450-470 डॉलर से बढ़कर 725-750 डॉलर प्रति टन तक पहुंच गई हैं। पिछले एक साल में सल्फर की कीमतें करीब 200 डॉलर से बढ़कर, 700 डॉलर प्रति टन हो गई हैं। वहीं आयातित DAP की कीमतें 640-650 डॉलर से बढ़कर लगभग 825 डॉलर तक पहुंच गई हैं।

पश्चिम एशिया युद्ध | GCC देशों से आयात बाधित | खरीफ को खतरा उर्वरक संकट | कीमत वृद्धि युद्ध के बाद उर्वरक कच्चे माल की

कीमतें आसमान पर अमोनिया यूरिया और DAP निर्माण का मुख्य कच्चा माल +60% मूल्य वृद्धि युद्ध से पहले 450-470 डॉलर -> अभी 725-750 डॉलर 460 डॉलर से 737 डॉलर/टन (औसत) सल्फर DAP और SSP उर्वरक निर्माण में उपयोग +250% 1 साल में वृद्धि 1 साल पहले करीब 200 डॉलर -> अभी 700 डॉलर 200 डॉलर से 700 डॉलर/टन – सबसे तेज उछाल DAP (आयातित) डाई-अमोनियम फॉस्फेट – खेतों में सीधे उपयोग +28% मूल्य वृद्धि युद्ध से पहले 640-650 डॉलर -> अभी करीब 825 डॉलर 645 डॉलर से 825 डॉलर/टन (औसत) चेतावनी मौजूदा स्टॉक खरीफ सीजन के पहले आधे हिस्से की जरूरत भी मुश्किल से पूरी करेगा। जून से बुवाई शुरू होगी और GCC देशों से आयात अभी बाधित है। स्रोत: सरकारी आंकड़े और उद्योग अधिकारी | GCC = गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जनसत्ता InfoGenIE

भारत हर साल लगभग 40 MT यूरिया, 10 MT DAP, 14 MT कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र और 5 MT SSP की खपत करता है। एक सीनियर इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “मौजूदा स्टॉक खरीफ सीजन के पहले आधे हिस्से की जरूरतें भी मुश्किल से ही पूरी कर पाएगा। सरकार को यह पक्का करना चाहिए कि हम उत्पादन और आयात जारी रखें। इसके लिए न्यूट्रिएंट-बेस्ड सब्सिडी दरों को फिर से तय करना जरूरी होगा, ताकि बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों और कमज़ोर होते रुपये, दोनों का असर पूरी तरह से दिख सके। फोकस कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र और SSP के घरेलू उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने पर होना चाहिए और किसानों को यूरिया और DAP के बजाय इनका ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। एक टन फॉस्फोरिक एसिड से आप सिर्फ़ दो टन DAP बना सकते हैं, जबकि 20:20:0:13 जैसे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र 4-5 टन तक बन सकते हैं, जिनमें न्यूट्रिएंट का संतुलन ज़्यादा बेहतर होता है। इस संकट को एक मौके में बदलना चाहिए, ताकि न्यूट्रिएंट के इस्तेमाल की क्षमता और संतुलित फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके।”

फसलों को बढ़ने के लिए न्यूट्रिएंट देने वाले फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। उन्हें कीड़ों, बीमारियों और खरपतवारों से बचाने के लिए केमिकल्स (कीटनाशक, फफूंदनाशक और खरपतवारनाशक) की भी ज़रूरत होती है, जिनसे पैदावार को नुकसान पहुंचता है। फसल सुरक्षा केमिकल्स भी युद्ध की वजह से कच्चे माल की सप्लाई चेन में आई रुकावटों से अछूते नहीं हैं। नेफ्था एग्रोकेमिकल्स के लिए एक मुख्य कच्चा माल है। इसकी वैश्विक सप्लाई का लगभग 55% हिस्सा पश्चिम एशिया की क्रूड पेट्रोलियम तेल रिफाइनरियों से आता है, या फिर होर्मुज से होकर गुजरता है।

नेफ्था को ‘क्रैक’ करके एथिलीन, प्रोपलीन और ब्यूटाडाइन बनाया जाता है और ‘रिफॉर्म’ करके बेंजीन, टोल्यूनि और ज़ाइलीन बनाया जाता है। ये बदले में एक्टिव इंग्रीडिएंट्स के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले इंटरमीडिएट केमिकल्स के लिए बुनियादी तत्व का काम करते हैं। साथ ही फसल सुरक्षा के अलग-अलग फ़ॉर्मूलेशन के लिए इमल्सीफायर और सॉल्वैंट्स बनाने में भी इनका इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए खरपतवारनाशक ग्लाइफोसेट को आइसोप्रोपाइलमाइन का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ये आइसोप्रोपेनॉल से मिलता है और आइसोप्रोपेनॉल आगे प्रोपलीन से बनता है।

बढ़ सकता है पैकेजिंग कॉस्ट

नई दिल्ली स्थित Crystal Crop Protection Ltd. के चीफ़ बिज़नेस ऑफ़िसर सोहित सत्यवाली ने समझाया, “जब मध्य पूर्व से नेफ्था और प्रोपलीन की सप्लाई पर असर पड़ता है, तो चीनी मैन्युफैक्चरर आइसोप्रोपाइलमाइन की कीमतें बढ़ा देते हैं। इससे ग्लाइफोसेट फ़ॉर्मूलेशन बनाने की हमारी लागत बढ़ जाती है।” बुनियादी केमिकल्स के अलावा (जिनमें सल्फर और मेथनॉल भी शामिल हैं) पैकेजिंग सामग्री की लागत में भी बढ़ोतरी हुई है। चाहे वह HDPE और PET बोतलें हों, लचीले पाउच हों, मास्टर कार्टन बॉक्स हों, या फिर लेबल ही क्यों न हों, सबकी कीमतें बढ़ी हैं। सोहित सत्यवाली ने बताया, “पैकेजिंग सामग्री की लागत ही 30-40% बढ़ गई है। यह सब पेट्रोकेमिकल्स और युद्ध से जुड़ा है।” अब किसानों के खेतों पर और आखिरकार खाने की कीमतों पर इन लागतों का क्या असर होगा, यह देखना अभी बाकी है।

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