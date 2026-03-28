PES University Controversy: बेंगलुरु में मौजूद पीईएस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को मंगलवार को कक्षा में कथित तौर पर इस्लाम विरोधी टिप्पणी करने और एक छात्र को अपमानित करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। इसको लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया है।

कॉमर्स डिपार्टमेंट के एक सहायक प्रोफेसर डॉ. मुरलीधर देशपांडे पर आरोप है कि उन्होंने लगभग 60 छात्रों की मौजूदगी में चल रही बीबीए एनालिटिक्स की क्लास के दौरान एक छात्र को कई बार आतंकवादी कहा। शिकायत के अनुसार, उन्होंने टिप्पणी की कि, “ईरान युद्ध आप जैसे लोगों की वजह से हुआ। साथ ही कहा, “ट्रंप आपको ले जाएंगे।” इससे छात्रों में काफी गुस्सा भर गया। इस घटना का एक कथित वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

पुलिस ने मामला दर्ज किया

गिरि नगर पुलिस ने शनिवार को प्रोफेसर के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। हेड कांस्टेबल रविकुमार टीएन ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बीएनएस की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। शिकायत में महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज को हटाए जाने पर भी गंभीर चिंता जताई गई है, जिससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका पैदा होती है। इसके अलावा, यह भी आरोप लगाया गया है कि पीड़ित का समर्थन करने वाले कई छात्रों को बाद में अनुशासनहीनता के आधार पर निलंबित कर दिया गया।

यह भी पढ़ें: पिता को लेकर कूरियर ऑफिस पहुंच गया परिवार, ‘पार्सल’ की करने लगा मांग; जानें फिर क्या हुआ

डीसीपी साउथ डिवीजन लोकेश बी जगलासर ने पहले कहा था, “छात्र ने हमसे संपर्क किया था, जिसने बाद में समय मांगा। हम शिकायत के आधार पर कार्रवाई करेंगे।” एनएसयूआई के बेंगलुरु केंद्रीय जिला अध्यक्ष लक्ष्य राज ने कहा कि पुलिस ने शिकायतकर्ताओं को पहले संस्थान से संपर्क करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, “उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर कॉलेज की प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं रही तो कार्रवाई की जाएगी। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसे दोहराया नहीं जाना चाहिए।”

शैक्षणिक परिसर में इस्लामोफोबिया का मामला- मोहम्मद हय्यान

इसी बीच, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया की कर्नाटक यूनिट ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे शैक्षणिक परिसर में इस्लामोफोबिया का मामला बताया। राज्य सचिव मोहम्मद हय्यान ने कहा, “ऐसा आचरण शैक्षणिक संस्थानों में आपसी सम्मान के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।” संगठन ने प्रोफेसर की बर्खास्तगी और कानूनी कार्यवाही शुरू करने सहित कड़ी कार्रवाई की मांग की है और राज्य सरकार से परिसरों में भेदभाव के खिलाफ मजबूत सुरक्षा उपाय लागू करने का आग्रह किया है।

यह भी पढ़ें: बेंगलुरु के कैफे वाले ने नींबू-पानी के बिल में वसूला ‘गैस क्राइसिस चार्ज, जनता ने पूछा- इसमें कौन सी गैस खर्च हुई?