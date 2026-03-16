इजरायली सेना ने सोमवार को दावा किया कि उसने ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेन को नष्ट कर दिया।

रॉयटर्स द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इजरायली सेना ने सोमवार को कहा कि उसने बीती रात में तहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर अली खामेनेई द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विमान को निशाना बनाया।

The Israeli military said on Monday it had destroyed a plane used by Iran's late Supreme Leader Ali Khamenei at Tehran's Mehrabad airport overnight. It said the aircraft had been used by senior Iranian officials and military figures to travel domestically and internationally and… — ANI (@ANI) March 16, 2026

इजरायली सेना ने यह भी बताया कि इस विमान का इस्तेमाल सीनियर ईरानी अधिकारी और मिलिट्री से जुड़े टॉप लोग भी करते थे।

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