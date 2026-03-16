इजरायली सेना ने सोमवार को दावा किया कि उसने ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेन को नष्ट कर दिया।
रॉयटर्स द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इजरायली सेना ने सोमवार को कहा कि उसने बीती रात में तहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर अली खामेनेई द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विमान को निशाना बनाया।
इजरायली सेना ने यह भी बताया कि इस विमान का इस्तेमाल सीनियर ईरानी अधिकारी और मिलिट्री से जुड़े टॉप लोग भी करते थे।
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