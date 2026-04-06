बिहार की राजधानी पटना में ईरान के सुप्रीम लीडर के भारत में प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने वैश्विक शांति पर जोर देते हुए कहा कि दुनिया को अब युद्ध नहीं, शांति की जरूरत है। उन्होंने कहा, “हमें शांति की बात करनी होगी और दुनिया में शांति स्थापित करनी होगी।”

उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि भारत की कूटनीति की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय डिप्लोमेसी काफी मजबूत है और इस मुद्दे को सुलझाने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है।

ईरान से जुड़े मौजूदा संघर्ष पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही यह एक बड़ी गलती थी। उनके अनुसार, यह सिर्फ ईरान के खिलाफ युद्ध नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा कि इस युद्ध का असर अब कई देशों के लोगों पर पड़ रहा है और बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस युद्ध की शुरुआत ही गलत कदम है।

#WATCH | Patna, Bihar: Dr Abdul Majid Hakeem Ilahi, representative of Iran’s Supreme Leader in India, says, "We have to talk about peace. We have to bring peace to the world… Indian diplomacy is very good, and they can also play a more significant role in this issue… From the… pic.twitter.com/0ika8Yvuwl — ANI (@ANI) April 6, 2026

गौरतलब है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर संयुक्त हमला किया था। इस हमले में इस्लामी गणराज्य के सर्वोच्च नेता खामेनेई मारे गए, जिसके बाद से युद्ध जारी है। जंग के कारण पूरे पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ गई है। दोनों देशों के बीच हमलों और जवाबी कार्रवाइयों का दौर तेज हो गया है, जिसका असर न सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पड़ रहा है।

तेल आपूर्ति, व्यापार मार्गों और कूटनीतिक संबंधों पर युद्ध का सीधा प्रभाव देखने को मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय लगातार शांति की अपील कर रहा है, लेकिन हालात फिलहाल नियंत्रण में आते नहीं दिख रहे हैं, जिससे आने वाले समय में स्थिति और गंभीर होने की आशंका बनी हुई है।

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पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच होर्मुज जलमार्ग के बंद होने से उपजा संकट अब गहराने लगा है। पेट्रोलियम पदार्थों की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होने से भारत समेत कई देशों में ईंधन की उपलब्धता काफी कम हो गई है। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। देश में सरकार की ओर से भले ही यह दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है, लेकिन हाल में व्यावसायिक रसोई गैस सिलेंडर और विमान ईंधन की कीमतों में की गई बढ़ोतरी से स्पष्ट है कि संकट धीरे-धीरे अपने पांव पसार रहा है। पूरी खबर पढ़ें…