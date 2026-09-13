BRICS Summit 2026: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की मेजबानी की। वह समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन की ओर से मेजबानी किए जाने वाले एकमात्र गणमान्य व्यक्ति थे।

पेजेशकियन अपनी बेटी जहरा के साथ नई दिल्ली पहुंचे। उन्होंने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक द्विपक्षीय वार्ता की। यह सब ईरान और अमेरिका के बीच पश्चिम एशिया में चल रहे टकराव के माहौल में हुआ।

राष्ट्रपति भवन के दौरे के दौरान ईरानी राष्ट्रपति ने वहां मौजूद ‘ईरानी हॉल’ का भी दौरा किया। यह हॉल भव्य ‘अशोक मंडप’ का हिस्सा है, जहां काजर युग की मशहूर फारसी कलाकृतियाँ रखी हैं। ये कलाकृतियां फतह-अली शाह काजर के शासनकाल की हैं, जो काजर ईरान के दूसरे शाह थे और जून 1797 से लेकर अक्टूबर 1834 में अपनी मृत्यु तक सत्ता में रहे।

राष्ट्रपति भवन ने बयान जारी कर क्या कहा?

राष्ट्रपति भवन के एक बयान के अनुसार, भारत की अपनी पहली यात्रा पर आए राष्ट्रपति पेजेशकियन का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान ईरान से मिले समर्थन की सराहना की। बयान में कहा गया, “दोनों नेताओं ने ईरान और भारत के बीच दोस्ती के पुराने रिश्तों पर चर्चा की, जिसमें मजबूत सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल हैं।” साथ ही, मुर्मू ने क्षेत्र में स्थायी शांति बनाए रखने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।

असल में, भारत की मेजबानी में हुए ब्रिक्स समिट के दौरान हुई सभी यात्राओं में पेजेशकियन की यात्रा सबसे अहम साबित हुई, नई दिल्ली ने उनका जोरदार स्वागत किया और पश्चिम एशिया में चल रहे टकराव के बीच अपने इस सभ्यतागत साझेदार के साथ संबंधों को और मजबूत किया।

ब्रिक्स बाजार में घूमने गईं ईरानी राष्ट्रपति की बेटी

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी राष्ट्रपति की बेटी को ब्रिक्स बाजार में लेकर आईं, जो भारत मंडपम से सटे क्राफ्ट म्यूजियम में आयोजित किया जा रहा है और इसमें सभी सदस्य देशों के कारीगर एक साथ आए हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “नई दिल्ली के नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम में ब्रिक्स बाजार में ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियन की बेटी सुश्री जहरा पेजेशकियन का स्वागत करना खुशी की बात थी।”

उन्होंने कहा, “मुझे उन्हें बाजार घुमाने और ब्रिक्स सदस्यों और सहयोगी देशों द्वारा प्रदर्शित समृद्ध परंपराओं, कला, शिल्प और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बताने का मौका मिला।” एक दिन पहले नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने पेजेशकियन के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें सभी समुदायों, धर्मों और राजनीतिक संबद्धताओं के कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में, पेजेशकियन ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान घुटने टेकने से इनकार करता है और अमेरिका और इजरायल के दबाव या उत्पीड़न के आगे कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग के ब्रिक्स में संबोधन के लिए धन्यवाद दिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…