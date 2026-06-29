बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार और दफ्नाने की रस्मों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ईरानी सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है।

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन रस्मों में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया था। हालांकि, प्रधानमंत्री इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। इसकी वजह यह है कि उसी दौरान वे इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की पहले से तय यात्रा पर होंगे।

अंतिम संस्कार की रस्में मूल रूप से मार्च में होनी थीं, लेकिन इलाके में चल रहे संघर्ष की वजह से उन्हें टाल दिया गया था। अब ये जुलाई में ईरान के कई शहरों में कई दिनों तक आयोजित की जाएंगी। 4 जुलाई को राजकीय अंतिम संस्कार शुरू होगा। इसमें खामेनेई का पार्थिव शरीर तेहरान के ग्रैंड मोसाल्ला कॉम्प्लेक्स में रखा जाएगा।

तेहरान और कोम में निकाले जाएंगे जुलूस

इन समारोहों के तहत तेहरान और कोम में सार्वजनिक जुलूस निकाले जाएंगे। इराक के पवित्र शहरों नजफ और कर्बला में भी प्रार्थनाएं की जाएंगी। खामेनेई के गृहनगर मशहद में इमाम रजा दरगाह पर 9 जुलाई को अंतिम संस्कार की रस्म तय की गई है।

बता दें कि ईरान की तीन दशकों से ज्यादा वक्त तक अगुवाई करने वाले अयातुल्ला अली खामेनेई की 28 फरवरी को तेहरान पर अमेरिका और इजरायल के हवाई हमलों में मौत हो गई। उनकी मौत के बाद 8 मार्च को उनके बेटे मोजतबा हुसैनी खामेनेई ने ईरान के सुप्रीम लीडर का पद संभाला। हालांकि, कुछ सीनियर अमेरिकी अधिकारियों के यह दावा करने के बाद कि वह कोमा में हैं, उनकी सेहत को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। ईरान ने इन दावों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है।

भारत और ईरान के बीच मजबूत साझेदारी

भारत और ईरान के बीच दशकों से मजबूत साझेदारी रही है। युद्ध के दौरान तनाव के बाद भी भारत ने तेहरान के साथ में अपने संबध बनाए रखे हैं। इस दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच कई बार बातचीत हुई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इस साल की शुरुआत में एक बैठक के लिए भारत का दौरा किया था, जबकि अन्य प्रतिनिधि कुछ हफ्ते पहले ही भारत आए थे।

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अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला किया। इसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच सभी के मन में एक सवाल आ रहा है कि आखिर किसी नेता की सटीक लोकेशन कैसे पता लगाई जाती है। अब युद्ध में असली ताकत महज मिसाइल और टैंक तक ही सीमित नहीं है। असली पावर अब इंटेलिजेंस और तकनीक की है। दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियां जैसे सीआईए, मोसाद और एनएसए कई लेयर में कोऑर्डिनेशन से काम करती हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…