इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है। इस बीच पूरे पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। ईरान भी उन खाड़ी देशों पर हमला कर रहा है, जहां पर अमेरिकी बेस मौजूद है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक विशेष रेस्क्यू फ्लाइट के दौरान 23 वर्षीय महिला पायलट ने साहस और जिम्मेदारी की मिसाल पेश की। महिला पायलट दीपिका अधाना को यूएई रेस्क्यू फ्लाइट लेकर जाने की जिम्मेदारी मिली थी।

मम्मी और चाचा से फोन पर की बात

जैसे ही दीपिका को इसका पता चला, उन्होंने तुरंत अपने परिवार वालों से बात की। फोन पर अपनी मम्मी और चाचा से बात करते हुए महिला पायलट ने कहा, “मम्मी और चाचू आखिरी बार देख लो। शायद फिर ना दिखूं।” हालांकि दीपिका के परिवार ने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि उन्हें साहसी कार्य के लिए प्रेरित किया।

फ्लाइट में थीं महिला क्रू मेंबर

पूरा मामला 6 मार्च की सुबह का है। उस दौरान दीपिका को अचानक यूएई जाने का आदेश मिला था। पहले इस फ्लाइट में दीपिका की जगह उनके एक दोस्त जाने वाले थे, लेकिन उड़ान से ठीक 2 घंटे पहले पता चला कि दीपिका को ही फ्लाइट लेकर जानी है। इसके तुरंत बाद वह अपने मिशन पर चली गईं। इस फ्लाइट की खास बात यह थी कि इसमें शामिल सभी क्रू मेंबर महिलाएं ही थीं। फ्लाइट में कैप्टन जसविंदर कौर, पायलट दीपिका अधाना और चार महिला क्रू मेंबर शामिल थीं। हालांकि एयरलाइन ने सभी को सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाने का भरोसा दिलाया था।

6 मार्च की सुबह करीब 10:15 पर दीपिका और उनके साथियों को जाने का कहा गया था। इसके बाद उन्होंने भारत से उड़ान भरी और दोपहर 2 बजे यूएई के एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। समाचार चैनल आजतक से बात करते हुए दीपिका ने बताया कि एयरपोर्ट पर लोगों की संख्या काफी कम थी लेकिन किसी प्रकार की अफरा तफरी या घबराहट नहीं थी। करीब 1 घंटे के अंदर ही 169 भारतीय यात्रियों को विमान में बैठाया गया और 3 बजे ही फ्लाइट ने दिल्ली के लिए उड़ान भरने लगी।

कुछ समय के लिए ATC से टूट गया था संपर्क

दीपिका ने बताया कि वापसी के समय एक पल ऐसा भी आया, जब कुछ समय के लिए ATC से संपर्क टूट गया और चिंता की स्थिति बन गई थी। हालांकि थोड़ी देर बाद नेटवर्क पूरी तरह से ठीक हो गया और विमान ने दिल्ली में सुरक्षित लैंडिंग की।

दीपिका फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा क्षेत्र के रहने वाली हैं। उनके पिता आर्किटेक्ट है जबकि मां हाउसवाइफ हैं। दीपिका के भाई बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं। दीपिका के दादा चाहते थे कि वह पायलट बने और इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने इस करियर को चुना।

