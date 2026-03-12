ईरान-इजरायल संघर्ष के बीच 1 मार्च को ओमान के खासब बंदरगाह के पास तेल टैंकर स्काई लाइट पर हुए मिसाइल हमले में जहाज के कप्तान आशीष कुमार की मौत हो गई और एक अन्य चालक दल के सदस्य दलीप सिंह लापता हो गए। इस हमले में जीवित बचे आठ भारतीय नाविक अब विदेश में फंसे हुए हैं। जहाज में लगी आग में उनके पासपोर्ट, वीजा और अन्य पहचान पत्र नष्ट हो गए, जिससे वे घर लौटने में असमर्थ हैं।

एक सप्ताह से अधिक समय से बचे हुए लोग खासब हवाई अड्डे के अतिथि कक्ष में रह रहे हैं और आपातकालीन यात्रा दस्तावेज़, जिन्हें आउटपास कहा जाता है का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे देश छोड़ सकें। मुंबई स्थित डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग (डीजी शिपिंग) कार्यालय के सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जहाज पर 12 ईरानी चालक दल के सदस्य भी सवार थे जिन्हें बचा लिया गया और बाद में ईरान वापस भेज दिया गया ।

भारतीय नाविकों के सामान और दस्तावेज आग में जलकर नष्ट हो गए

खासाब हवाई अड्डे पर सात अन्य लोगों के साथ एक ही कमरे में रह रहे लगभग 25 वर्षीय एक चालक दल के सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मिसाइल हमले के बाद लगी आग ने जहाज पर मौजूद लगभग सब कुछ नष्ट कर दिया। उन्होंने बताया कि उनके पास केवल तीन मोबाइल फोन बचे हैं जबकि अधिकांश सामान और दस्तावेज आग में जलकर नष्ट हो गए हैं।

सदस्य ने बताया, “हमारा सब कुछ खो गया, कैश, मेरी सोने की चेन, आईफोन, लैपटॉप, लगभग 2-3 लाख रुपये का सामान। दूसरों का भी यही हाल है।” उन्होंने आगे बताया, “हममें से सिर्फ तीन लोग ही अपने फोन बचा पाए। जब ​​हम समुद्र में कूदे तो कई लोगों के फोन खो गए या खराब हो गए क्योंकि वे वाटरप्रूफ नहीं थे। कुछ लोगों को तो अपने परिवार के सदस्यों के फोन नंबर भी याद नहीं हैं इसलिए वे उनसे संपर्क करने के लिए परेशान हैं।”

नाविकों ने याद किया स्काई लाइट पर हुए हमले का खौफनाक मंजर

हमले को याद करते हुए उन्होंने बताया कि नेविगेशन के लिए ज़िम्मेदार क्रू मेंबर ने सबसे पहले आती हुई मिसाइल को देखा। उन्होंने कहा, “जब पहली मिसाइल टकराई, तो जहाज़ हिल गया और एक तरफ झुक गया। जब दूसरी मिसाइल टकराई तो वह और आगे समुद्र में धकेल दिया गया। दोनों हमले लगभग 15 सेकंड के भीतर हुए। मैं अपने केबिन से बाहर आया। मेरी ड्यूटी खत्म हो गई थी और मैं आराम कर रहा था। सुबह 7:05 बजे यह घटना घटी। हम सब ‘कैप्टन सर, दलीप सर’ चिल्लाने लगे और उनसे बाहर आने को कहने लगे क्योंकि जहाज में आग लग गई थी।” उन्होंने बताया कि आग की लपटें जहाज पर तेजी से फैल गईं। सुबह करीब 8 बजे हम समुद्र में कूद गए। कुछ मिनट बाद, सेना की एक नाव हमें बचाने के लिए आई। वे दोनों आग में फंस गए थे।

8 नाविकों को भारत वापस लाने के प्रयास कर रही सरकार

चालक दल के एक सदस्य ने कहा, “उस दर्दनाक अनुभव का असर बचे हुए लोगों पर आज भी बना हुआ है। हममें से कोई भी इससे उबर नहीं पाएगा। हमने बहुत धुआं अंदर लिया और चोट लगने के कारण दर्द निवारक दवाइयां लीं। इससे कम से कम नींद तो आती है। तब से हम चैन से सो नहीं पाए हैं। हमेशा ऐसा लगता है कि हम पर कहीं से फिर हमला हो सकता है। मैं भारत सरकार से विनती करता हूं कि हमें जल्द से जल्द सुरक्षित और सही सलामत घर लौटने में मदद करें।”

मुंबई स्थित डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग (डीजी शिपिंग) के अधिकारियों ने बताया कि 28 फरवरी से लेकर अब तक सरकारी सलाह के बाद फारस की खाड़ी क्षेत्र से 100 से अधिक भारतीय नाविक भारत लौट चुके हैं। उन्होंने बताया कि स्काई लाइट के प्रबंधन से अभी तक कोई सीधा संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन वे उन एजेंसियों के संपर्क में हैं जिन्होंने चालक दल की भर्ती की थी। एक अधिकारी ने कहा, “ये छोटी कंपनियां हैं और भारत सरकार आठों नाविकों को भारत वापस लाने के लिए उनके साथ हर संभव प्रयास कर रही है।”

