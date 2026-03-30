ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध के बीच ईरान में फंसे भारतीय नाविकों ने जंग के बीच अपने भयावह अनुभव साझा किए। डीजल तस्करी के आरोप में हिरासत में लिए गए चालक दल को 27 फरवरी को रिहाई मिली लेकिन अगले दिन युद्ध शुरू हो गया। बाद में भारतीय दूतावास की मदद से 1800 किमी का जोखिम भरा सफर तय कर ये आर्मेनिया के रास्ते रविवार को भारत लौटे।
फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया के महासचिव मनोज यादव ने बताया, “सुबह 8 बजे आठ भारतीय नाविक आर्मेनिया होते हुए मुंबई पहुंचे। यहां पहुंचने पर उन्होंने अपनी स्थिति बताई। हमने उनके रहने की व्यवस्था कर दी है। उन्होंने बताया कि ये लोग 50 दिनों तक जेल में रहे और वहां उनका सामान गुम हो गया था। ये लोग अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। हम उन्हें हर संभव सुविधा मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं।”
भारतीय नौसेना के कप्तान विजय कुमार ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, “ईरान में बिताया गया समय बहुत कष्टदायक था, जब युद्ध (अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष) शुरू हुआ तो शुरुआत में हमें कुछ भी समझ नहीं आया। हमने भारतीय दूतावास से बात की उन्हें बताया कि हम पांच लोग हैं और यहां फंस गए हैं। हमारे पास पैसे नहीं थे, हमें एक टैक्सी मिली जिसने हमसे 3000 डॉलर मांगे। हमने टैक्सी से लगभग 1800 किलोमीटर का सफर तय किया। वहां कई दिन ऐसे भी थे जब हमने खाना नहीं खाया मैं सरकार का इतना समर्थन करने के लिए आभारी रहूंगा।”
भारतीय नाविकों ने 50 दिन ईरान की जेल में बिताए
ऑयलर मसूद आलम ने बताया, “हमने 50 दिन ईरान की जेल में बिताए। हमारे परिवार के सभी सदस्य बहुत परेशान थे। हम दुबई से आए थे और यमन से डीजल उतारने के बाद लौट रहे थे। हम ईरान में थे और एक दूसरे जहाज की मदद करने जा रहे थे। नौसेना आई और उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। हमें ईरान की जेल में यातना नहीं दी गई। हम वहां बहुत दुखी थे। जेल से निकलने के बाद, हमने अपने पैसों से टैक्सी से 1800 किलोमीटर की यात्रा की। भारतीय दूतावास और भारत सरकार ने हमें अच्छा सहयोग दिया। अपने देश वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है।”
UAE की टैंकर जहाज एमटी वैलियंट रोआ (MT Valiant Roar) के चालक दल को दिसंबर 2025 में डीजल तस्करी के आरोप में ईरान ने हिरासत में लिया था। बाद में भारतीय दूतावास की मदद से 27 फरवरी को रिहाई मिली लेकिन अगले ही दिन जंग शुरू हो गई।
तेल की कीमतों से लेकर मानवीय त्रासदी तक, कितनी भारी पड़ रही ईरान-इजरायल की जंग
अमेरिका और इजरायल को ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किए एक महीना हो चुका है। इसकी वजह से पश्चिम एशिया अराजकता और हिंसा की चपेट में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से युद्ध खत्म करने के लिए संभावित वार्ता की बात करने के बावजूद लड़ाई जारी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें