पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का विभिन्न क्षेत्रों और देशों में असर दिख रहा है। ईंधन और बड़े व्यापार के साथ-साथ अब लघु और मध्यम उद्योग पर भी इसका असर दिख रहा है। राजस्थान के सोजत की विश्व प्रसिद्ध मेहंदी इंडस्ट्री पर ईरान युद्ध का असर साफ दिखाई देने लगा है। निर्यात प्रभावित हुआ है, उत्पादन धीमा पड़ गया है और करोड़ों रुपये का माल बंदरगाहों पर फंसा हुआ है।

राजस्थान के पाली जिले में स्थित सोजत अपनी खास मिट्टी और जलवायु के कारण बड़े पैमाने पर मेहंदी उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहां की मेहंदी देश-विदेश में काफी प्रसिद्ध है और इसका उपयोग सजावट, धार्मिक अनुष्ठानों व खासतौर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। बॉलीवुड अभिनेत्रियों के बीच भी इसकी खास मांग है, वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी इसकी पहचान बनी हुई है।

यह मेहंदी न केवल भारत बल्कि मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप के कई हिस्सों में निर्यात की जाती है। हालांकि, व्यापारियों का कहना है कि मौजूदा युद्ध के कारण कारोबार पर गंभीर असर पड़ा है। उनका कहना है कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भी कारोबार इतना प्रभावित नहीं हुआ था, जितना अब हो रहा है।

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार सोजत में मेहंदी की 150 से अधिक फैक्ट्रियां हैं, जिनमें से कई ने उत्पादन कम कर दिया है या पूरी तरह बंद कर दिया है।

निर्यातकों के मुताबिक, करीब 250 करोड़ रुपये का माल बंदरगाहों और गोदामों में फंसा हुआ है। 4000-5000 करोड़ रुपये के वार्षिक टर्नओवर वाली यह इंडस्ट्री अचानक ठहर सी गई है। उत्पादन में लगभग 80 प्रतिशत की गिरावट आई है और कई फैक्ट्रियों में कामकाज लगातार धीमा पड़ रहा है।

मेहंदी व्यापारी विकास टांक के अनुसार, कुल उत्पादन का करीब 20 प्रतिशत निर्यात किया जाता है, जो मुख्य रूप से खाड़ी देशों में जाता है। मौजूदा संकट के कारण राजस्व पर भारी असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि पहले 24 घंटे चलने वाली फैक्ट्रियां अब सिर्फ 12 घंटे ही चल रही हैं, जिससे उत्तर प्रदेश और बिहार से आए मजदूर अपने घर लौटने लगे हैं।

उन्होंने कहा कि युद्ध के कारण भुगतान में देरी हो रही है और आय के स्रोत कमजोर हो गए हैं। घरेलू बाजार में बिक्री जारी है, लेकिन निर्यात से होने वाली बेहतर कमाई पर बुरा असर पड़ा है। सोजत की मेहंदी दुबई, अल्जीरिया, लीबिया, मोरक्को समेत कई देशों में भेजी जाती है।

एक अन्य व्यापारी नरेश कुमार ने बताया कि सोजत की मेहंदी का बड़ा हिस्सा दुबई के जेबेल अली पोर्ट के जरिए निर्यात होता है, जो इस व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक मार्ग महंगे हैं और युद्ध के कारण व्यापार लगभग ठप हो गया है। कई कंटेनर रास्ते में फंसे हुए हैं और उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि युद्ध जल्द खत्म होगा, ताकि व्यापार फिर से पटरी पर लौट सके। उन्होंने यह भी कहा कि सोजत की मेहंदी विश्वभर में प्रसिद्ध है। हॉलीवुड अभिनेत्रियां भी इसका उपयोग करती हैं।

गौरतलब है कि पश्चिम एशिया में यह संघर्ष 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों के बाद शुरू हुआ, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई थी। इसके जवाब में ईरान ने इजरायल और अमेरिका के ठिकानों पर हमला किया, जिससे समुद्री मार्ग बाधित हुए और वैश्विक ऊर्जा बाजार और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा।

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