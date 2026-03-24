पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण तेल और गैस का संकट छाया है। इस बीच खबर आई की ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से 2 मिलियन डॉलर की रकम टोल फीस के तौर पर ले रहा है। साथ ही यहां से गुजरने वाले जहाजों ईरान से अनुमति की भी जरूरत पड़ रही है। अब इसको लेकर भारत सरकार ने जवाब दिया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि फ़ारसी खाड़ी से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) के रास्ते भारतीय टैंकरों के सुरक्षित गुजरने के लिए कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है, और न ही इस रास्ते से गुजरने के लिए ईरान से किसी अनुमति की ज़रूरत है।

हालांकि पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए सुरक्षा आकलन के आधार पर ही आवाजाही की जा रही है। ऐसी काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थीं कि होर्मुज से गुजरने के लिए जहाज़ों को ईरान से विशेष अनुमति लेनी पड़ रही है। यह भी अटकलें थीं कि कुछ जहाज़ों को इस होर्मुज को पार करने के लिए ईरानी अधिकारियों को लाखों डॉलर देने पड़े हैं। ईरान ने अपनी तरफ से भी इन दावों को ख़ारिज कर दिया है।

होर्मुज से गुजरने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं- सरकार

शिपिंग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने कहा, “इस होर्मुज से गुजरने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं है। इस होर्मुज से गुजरने की पूरी आज़ादी है। चूंकि यह होर्मुज काफ़ी संकरा है, इसलिए इसमें आने और जाने के रास्ते तय किए गए हैं, जिनका पालन शिपिंग कंपनियों को करना होता है। जहाज कब चलाना है और कब नहीं, यह फ़ैसला जहाज़ किराए पर लेने वाली कंपनी और शिपिंग कंपनी का होता है।” उन्होंने आगे कहा कि यह संकरा समुद्री रास्ता एक अंतरराष्ट्रीय स्ट्रेट है और अंतरराष्ट्रीय जहाज़ों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से खुला है।

राजेश कुमार सिन्हा ने कहा, “ये विशेष हालात हैं, इसलिए वे कोई भी फ़ैसला लेने से पहले सुरक्षा आदि के लिहाज से हालात का आकलन करते हैं। इसके लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होती है। जहाज़ों के सुरक्षित गुजरने के लिए किसी तरह की फ़ीस या सुरक्षा राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। भारत के झंडे वाले दो LPG टैंकर (पाइन गैस और जग वसंत) सोमवार को इस होर्मुज से गुजर गए और अब भारत की ओर बढ़ रहे हैं।”

फारसी की खाड़ी में भारत के 20 जहाज

फ़िलहाल फारसी की खाड़ी में भारत के झंडे वाले 20 जहाज मौजूद हैं, जिन पर 540 भारतीय नाविक सवार हैं। ये सभी जहाज होर्मुज से गुजरने का इंतज़ार कर रहे हैं। इनमें से पांच LPG टैंकरों में 2.3 लाख टन LPG लदी हुई है, जबकि एक अन्य खाली LPG टैंकर में अब ईंधन भरा जा रहा है। फ़ारसी खाड़ी में फंसे अन्य जहाज़ों में चार कच्चे तेल के टैंकर, एक LNG टैंकर, एक केमिकल उत्पाद ले जाने वाला जहाज, तीन कंटेनर जहाज, दो बल्क कैरियर और तीन ऐसे जहाज़ शामिल हैं, जिनका नियमित रखरखाव (maintenance) चल रहा है।

भारत होर्मुज से भारतीय जहाज़ों के सुरक्षित गुजरने के लिए ईरान के साथ कूटनीतिक स्तर पर लगातार संपर्क में है। इसी कूटनीतिक प्रयास की बदौलत कुछ दिन पहले ही दो LPG टैंकरों (शिवालिक और नंदा देवी) को सुरक्षित गुज़रने में मदद मिली थी। पिछले हफ़्ते फ़ाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत के झंडे वाले जहाज़ों के लिए ईरान के साथ कोई आम समझौता नहीं है। उन्होंने कहा, “हर जहाज की आवाजाही एक अलग घटना होती है। हम ईरान के साथ बातचीत में लगे हुए हैं।”

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने CBS को बताया था कि होर्मुज उन देशों के लिए खुला है जो अपने जहाज़ों के सुरक्षित गुजरने पर बातचीत करना चाहते हैं। खास बात यह है कि जैसा कि शिवालिक और नंदा देवी के मामले में हुआ था, जग वसंत और पाइन गैस का गुज़रना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन के बीच हुई बातचीत के ठीक बाद हुआ।

आ रहे दो टैंकर

जग वसंत और पाइन गैस ने होर्मुज को एक ऐसे रास्ते से पार किया, जो ईरान के समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसके बारे में इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि यह ईरान को एक चेकपॉइंट चलाने और इस संकरे रास्ते से जहाज़ों की आवाजाही को नियंत्रित करने की सुविधा देता है। जहाज़ों की ट्रैकिंग के डेटा के मुताबिक ये दोनों LPG टैंकर सोमवार दोपहर को ईरान के लारक और क़ेश्म द्वीपों के बीच के पानी से गुजरे। जग वसंत के 26 मार्च को कांडला बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है, जबकि पाइन गैस के अगले दिन न्यू मैंगलोर बंदरगाह पर पहुंचने की संभावना है। ये दोनों टैंकर कुल मिलाकर लगभग 92,600 टन LPG ले जा रहे हैं। सामान्य परिस्थितियों में भारत की रोजाना की LPG की मांग लगभग 90,000 टन होती है।

जहाज ट्रैकिंग के डेटा से पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों में फ़ारसी खाड़ी से सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में कामयाब रहे कई अन्य जहाज़ों ने भी होर्मुज़ को पार करने से पहले इसी तरह का एक लंबा और घुमावदार रास्ता अपनाया। जबकि इसके विपरीत स्ट्रेट के बीच से गुज़रने वाला पारंपरिक रास्ता छोटा और सीधा होता है। अनुमान है कि नंदा देवी और शिवालिक ने भी यही रास्ता अपनाया था, जैसा कि पाकिस्तान, तुर्की और ग्रीस सहित अन्य देशों के जहाज़ों ने किया था। जानकारों के मुताबिक ईरान के समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरने का यह असामान्य तरीका यह संकेत देता है कि फ़ारसी खाड़ी से बाहर निकलने से पहले ईरान इन जहाज़ों की जांच कर रहा है।

ईरान ने क्या कहा?

हालांकि ईरान यह दावा करता रहा है कि होर्मुज (स्ट्रेट) केवल अमेरिका, इजरायल और उनके सहयोगियों से जुड़े जहाजों के लिए बंद है, लेकिन कुछ ऐसे जहाजों पर भी हमले हुए हैं जो स्पष्ट रूप से तटस्थ देशों के थे। इसके चलते ज़्यादातर ट्रेडिंग हाउस, बीमा कंपनियां और जहाज, इस जोखिम वाले माहौल में इससे गुजरने से कतराने लगे हैं। होर्मुज से दुनिया भर के तेल और LNG फ्लो का 20 फीसदी हिस्सा गुजरता है। जहां तक भारत की बात है देश के कच्चे तेल के आयात का लगभग 40%, LNG आयात का 55-60% से ज़्यादा और LPG आयात का 90% हिस्सा होर्मुज से होकर आता है। इस वजह से यह ‘चोकपॉइंट’ भारत के ऊर्जा आयात, खासकर LPG की आपूर्ति के लिए बेहद अहम हो जाता है।

ईरान के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि देश ने फ़ारसी खाड़ी, होर्मुज और ओमान सागर में जहाजों और नाविकों पर आने वाले अतिरिक्त जोखिमों को रोकने के लिए कई एहतियाती कदम उठाकर एक ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि होर्मुज अमेरिका, इजरायल और उनके सहयोगियों से जुड़े जहाजों को छोड़कर, बाकी सभी जहाजों के लिए खुला है। एक बयान में मंत्रालय ने कहा, “जैसा कि बार-बार ज़ोर देकर कहा गया है होर्मुज बंद नहीं है और यहां से समुद्री यातायात को निलंबित नहीं किया गया है। होर्मुज में जहाजों का आवागमन जारी है, बशर्ते वे ऊपर बताए गए जरूरी उपायों और युद्ध जैसे हालात से पैदा होने वाली स्थितियों का पालन करें।”

मंत्रालय ने आगे कहा, “जो जहाज शत्रुतापूर्ण नहीं हैं, या जो दूसरे देशों के हैं या उनसे जुड़े हैं (बशर्ते वे ईरान के खिलाफ़ किसी भी आक्रामक कार्रवाई में हिस्सा न लें या उसमें सहयोग न करें और घोषित सुरक्षा व संरक्षा नियमों तथा उपायों का पालन करें) वे ईरान के संबंधित अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर होर्मुज से सुरक्षित रूप से गुजर सकते हैं।” साथ ही मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि अमेरिका, इजरायल और उनके सहयोगियों से जुड़े जहाज सामान्य और शत्रुता-रहित आवागमन के दायरे में नहीं आते।

ईरानी दूतावास ने ख़ारिज की अटकलें

इसके अलावा दिल्ली में ईरानी दूतावास ने उन दावों को खारिज कर दिया कि होर्मुज से गुजरने के लिए जहाज़ों द्वारा ईरान को भुगतान किया जा रहा था। ईरानी दूतावास ने कहा, “होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान द्वारा 2 मिलियन डॉलर की राशि कथित तौर पर प्राप्त करने के दावे बेबुनियाद हैं। इस संबंध में दिए गए बयान केवल व्यक्तियों के निजी विचारों को दर्शाते हैं और किसी भी तरह से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान की आधिकारिक स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।”