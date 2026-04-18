Indian Ship Firing in Hormuz: होर्मुज जलमार्ग के पास भारतीय जहाजों पर ईरानी IRGC द्वारा की गई फायरिंग के मामले में भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। भारत सरकार ने ईरान के राजदूत डॉ. मोहम्मद फथली को तलब किया। भारत ने दो भारतीय ध्वज वाले जहाजों के बीच हुई गोलीबारी की घटना पर गहरी चिंता जताई है।

दरअसल, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि शनिवार शाम विदेश सचिव विक्रम मिसरी के साथ बैठक के लिए ईरान के राजदूत को बुलाया गया था। विदेश सचिव ने राजदूत से भारत के विचारों को व्यक्त करने और होर्मुज से भारत जाने वाले जहाजों की आवाजाही को सुगम बनाने की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का आग्रह किया।

फायरिंग का किया विरोध

भारत के विदेश सचिव ने अपने बयान में कहा कि ईरान के राजदूत के साथ हुई बैठक के दौरान विदेश सचिव ने सुबह होर्मुज जलडमरूमध्य में भारतीय ध्वज वाले दो जहाजों से जुड़ी गोलीबारी की घटना पर भारत की गहरी चिंता व्यक्त की।

इसके साथ ही भारतीय विदेश सचिव ने व्यापारिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा को भारत द्वारा दिए जाने वाले महत्व को रेखांकित किया और याद दिलाया कि ईरान ने पहले भी भारत जाने वाले कई जहाजों के सुरक्षित मार्ग को सुगम बनाया था।

भारत के लिए जलमार्ग खोलने की मांग

विदेश सचिव द्वारा जारी बयान में कहा कि व्यापारिक जहाजों पर गोलीबारी की इस गंभीर घटना पर अपनी चिंता दोहराते हुए विदेश सचिव ने राजदूत से आग्रह किया कि वे ईरान के अधिकारियों को भारत का दृष्टिकोण बताएं और जलडमरूमध्य से भारत आने वाले जहाजों की आवाजाही को सुगम बनाने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द फिर से शुरू करें।

बयान में कहा गया कि ईरान के राजदूत ने इन विचारों को ईरानी अधिकारियों तक पहुंचाने का वचन दिया है। इससे पहले, एक व्यापारिक पोत ट्रैकिंग वेबसाइट ने दो ऑडियो रिकॉर्डिंग का हवाला देते हुए बताया था कि ईरान की सेपाह (IRGC) नौसेना द्वारा दो भारतीय जहाजों को होर्मुज जलमार्ग से पश्चिम की ओर वापस धकेल दिया गया था और इसमें गोलीबारी भी शामिल थी।

इजरायल-लेबनान के बीच सीजफायर की घोषणा के चलते होर्मुज जलमार्ग पूरी तरह खोलने का दावा करने वाले ईरान ने अमेरिका की वादाखिलाफी के आरोप लगाते हुए फिर से होर्मुज के बंद होने का ऐलान किया। इसके बाद ईरान की IRGC की बोटगन ने शनिवार को दो जहाजों को निशाना बनाकर फायरिंग की। जिसके बाद भारतीय जहाजों ने जलमार्ग बदल लिया। पढ़िए पूरी खबर…

