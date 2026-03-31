Iran War Energy Crisis: अमेरिका ने 21 मार्च को ईरानी कच्चे तेल पर लगे प्रतिबंधों को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया था। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच क्रूड ऑयल लेकर आ रहे एक टैंकर की भारत में संभावित डिलीवरी होनी है। यह 2019 के बाद भारत में ईरानी तेल की पहली आपूर्ति होगी।

जानकारी के मुताबिक, अमेरिका ने ईरान के उन टैंकरों पर लगे प्रतिबंध हटाए थे, जिनमें पहले से तेल लोड था। इसका मकसद यह था कि बाजार में ज्यादा से ज्यादा तेल पहुंचाया जाए। वैश्विक आपूर्ति की स्थिति को बेहतर किया जाए और तेजी से बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों पर थोड़ी लगाम लगाई जाए। वॉशिंगटन द्वारा दी गई यह छूट वैसी ही थी जैसी मार्च की शुरुआत में रूसी तेल के लिए दी गई थी।

4 अप्रैल को भारत आ सकता है ईरानी तेल का टैंकर

कमोडिटी मार्केट एनालिटिक्स फर्म Kpler के जहाज़ ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, एस्वातिनी का झंडा लगा टैंकर ‘पिंग शुन’ गुजरात के वाडिनार बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है। जहाज़ ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि इस टैंकर में लगभग 600,000 बैरल ईरानी कच्चा तेल होने की उम्मीद है, जिसे 4 मार्च के आसपास ईरान की मुख्य तेल सुविधा, खर्ग द्वीप पर टैंकर में भरा गया था। यह 4 अप्रैल को वाडिनार पहुंच सकता है। अभी यह तुरंत पता नहीं चल पाया है कि कौन सी भारतीय रिफाइनरी इस तेल का इस्तेमाल करेगी।

हालांकि उद्योग विशेषज्ञ इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि यह टैंकर वास्तव में भारत की ओर ही बढ़ रहा है, लेकिन इस चरण पर इसकी मंज़िल में बदलाव की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। प्रतिबंधित तेल व्यापार में शामिल ‘डार्क फ्लीट’ के टैंकर, पकड़े जाने से बचने और अपने असली रास्ते को छिपाने की कोशिश में अक्सर अपनी मंज़िल बदलते रहते हैं। फिलहाल, ईरानी तेल और उसे ले जाने वाले जहाज़ों पर से प्रतिबंधों में मिली छूट को देखते हुए, ऐसी चालों की वास्तव में कोई ज़रूरत नहीं है।

भारत-ईरान के बीच शुरू हुआ तेल व्यापार

Kpler में रिफाइनिंग और मॉडलिंग के मुख्य शोध विश्लेषक सुमित रितोलिया ने कहा, “भारत और ईरान के बीच तेल व्यापार एक बार फिर से शुरू हो गया है। क्षेत्रीय संघर्ष के कारण अमेरिकी प्रशासन ने ‘समुद्र में मौजूद’ ईरानी तेल के लिए 30 दिनों की छूट देने का फैसला किया था, जिसके बाद टैंकर ‘पिंग शुन’ अब 600,000 बैरल कच्चे तेल के साथ वाडिनार की ओर बढ़ रहा है। मई 2019 के बाद यह इस तरह की पहली डिलीवरी है, और यह ऐसे महत्वपूर्ण समय पर आई है जब भारतीय रिफाइनर इन्वेंट्री (भंडार) की कमी का सामना कर रहे हैं।”

23 मार्च को अमेरिका द्वारा उन ईरानी तेल टैंकरों के लिए प्रतिबंधों में छूट दिए जाने के दो दिन बाद पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा था कि भारतीय रिफाइनर ईरानी कच्चे तेल की खरीद का फैसला तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर करेंगे। ईरान भारत को तेल की आपूर्ति करने वाला एक प्रमुख देश हुआ करता था, लेकिन 2019 में नई दिल्ली ने ईरानी कच्चे तेल का आयात बंद कर दिया था। यह कदम तब उठाया गया जब डोनाल्ड ट्रंप के पहले प्रशासन ने तेहरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे और ईरानी कच्चे तेल के प्रमुख खरीदारों को दी गई प्रतिबंधों में छूट को समाप्त कर दिया था।

अमेरिका ने हटाए थे प्रतिबंध

21 मार्च को अमेरिकी वित्त विभाग के ‘ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल’ (OFAC) द्वारा जारी किए गए एक सामान्य लाइसेंस के अनुसार ईरानी मूल के कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री, डिलीवरी या अनलोडिंग से संबंधित लेनदेन को 19 अप्रैल तक के लिए अधिकृत किया गया है।

हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि ईरानी कच्चे तेल के नए संभावित खरीदार अपने द्वारा खरीदे गए किसी भी ईरानी कच्चे तेल के लिए भुगतान कैसे करेंगे। इसका कारण यह है कि ईरान और उसके बैंक ‘सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन’ (SWIFT) से अभी भी बाहर हैं। यह वह मुख्य मैसेजिंग नेटवर्क है जिसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय भुगतान शुरू किए जाते हैं। इससे पहले यूरो में भुगतान करने के लिए एक व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पहले प्रशासन द्वारा तेहरान पर प्रतिबंधों को फिर से लागू किए जाने के बाद जब ईरानी कच्चे तेल के अधिकांश प्रमुख खरीदारों ने आयात बंद कर दिया, तो वह माध्यम भी प्रभावी रूप से बंद हो गया।

चीन ले रहा था ईरान का 90 प्रतिशत तेल

खास बात यह है कि पिछले कई वर्षों से ईरान के 90% से अधिक तेल का निर्यात केवल चीन को हो रहा है। तकनीकी रूप से अमेरिका का यह कदम वास्तव में वैश्विक तेल आपूर्ति को नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि चीन की खरीद के माध्यम से ईरानी तेल पहले से ही इस आपूर्ति का हिस्सा था, लेकिन यह अन्य देशों को भी तेहरान से तेल खरीदने में सक्षम बनाएगा। जब प्रतिबंधों में छूट की घोषणा की गई थी, तब ईरान ने दावा किया था कि उसके पास अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के लिए समुद्र में तैरता हुआ कोई कच्चा तेल या अतिरिक्त भंडार उपलब्ध नहीं है।

हालांकि, उद्योग विशेषज्ञों ने जहाज ट्रैकिंग डेटा के आधार पर कहा था कि लगभग 140-170 मिलियन बैरल ईरानी तेल समुद्र में मौजूद था जिसमें वह मात्रा भी शामिल है जो पहले ही बेची जा चुकी है और वह भी जो अभी बेची जानी बाकी है। फिर भी, इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि US के इस कदम से भारतीय रिफाइनर इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने हाल के हफ़्तों में रूसी कच्चे तेल का इंपोर्ट बढ़ाकर किया था।

होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से बढ़ीं परेशानियां

दुनिया भर में सप्लाई की तंगी के बीच हर एक बैरल की अहमियत है। 28 फ़रवरी को शुरू हुए टकराव की वजह से स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ से जहाज़ों की आवाजाही लगभग रुक गई है। हालांकि ईरानी तेल की खेप बिना किसी रुकावट के जारी है। इस स्ट्रेट से दुनिया भर के तेल और लिक्विफ़ाइड नेचुरल गैस (LNG) का पांचवां हिस्सा गुज़रता है। हाल के महीनों में भारत के कच्चे तेल के इंपोर्ट का लगभग 2.5–2.7 मिलियन बैरल प्रति दिन इसी स्ट्रेट से होकर गुज़रा है, जबकि लंबे समय का औसत लगभग 40% है। भारत अपनी कच्चे तेल की 88% से ज़्यादा ज़रूरत पूरी करने के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है।

भारत, ईरान के तेल का एक नियमित खरीदार रहा है। यहां तक कि ट्रंप से पहले के दौर में लगे प्रतिबंधों के समय भी भारत ने लंबे वक्त तक तेल खरीदा था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2009-10 में भारत ने 22.1 मिलियन टन ईरानी कच्चे तेल का आयात किया था, जो भारत के कुल तेल आयात का 14.4% था। लेकिन जैसे-जैसे ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध कड़े होते गए जिससे भुगतान के माध्यम प्रभावित हुए और अन्य लॉजिस्टिक बाधाएँ उत्पन्न हुईं, तो ईरान से कच्चे तेल के आयात की मात्रा धीरे-धीरे कम होकर वर्ष 2014-15 में 11.2 मिलियन टन रह गई।

भारत ने कब बंद की थी ईरान से तेल खरीद

ईरान परमाणु समझौते के एक हिस्से के रूप में वर्ष 2016 की शुरुआत में इन प्रतिबंधों को औपचारिक रूप से हटा दिया गया। इसके बाद भारतीय रिफाइनरियों ने ईरान से तेल का आयात बढ़ाना शुरू कर दिया। भारत ने वर्ष 2015-16 में 13.6 मिलियन टन और वर्ष 2016-17 में 27.1 मिलियन टन ईरानी तेल का आयात किया, जिससे सऊदी अरब और इराक के बाद तेहरान भारत के तेल आयात का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया। ईरान ने भी भारतीय रिफाइनरियों को शिपिंग में छूट और भुगतान के लिए अधिक समय (क्रेडिट अवधि) की सुविधा देकर, भारत द्वारा अपने तेल की खरीद को बढ़ावा देने में अपना योगदान दिया।

वर्ष 2017-18 में कुछ कारणों से भारत के ईरानी तेल आयात में कमी आई और यह घटकर 22.6 मिलियन टन रह गया। इन कारणों में ईरान में स्थित एक गैस क्षेत्र के विकास अधिकारों को लेकर नई दिल्ली और तेहरान के बीच उत्पन्न तनाव, भारत द्वारा अपने आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाना, और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल की शुरुआत शामिल थे। अगले दो वर्षों के दौरान अंतिम कारण ट्रंप का कार्यकाल ही सबसे निर्णायक साबित हुआ, क्योंकि ट्रंप ने ईरान परमाणु समझौते से स्वयं को अलग कर लिया और प्रतिबंधों को पुनः लागू कर दिया।

अमेरिका द्वारा ईरानी तेल के प्रमुख खरीदारों को प्रतिबंधों से कुछ समय के लिए छूट (waiver) दी गई थी, जिसकी अवधि वर्ष 2019 में समाप्त हो गई। वर्ष 2017-18 में भारत का ईरानी तेल आयात 23.9 मिलियन टन था जो वर्ष 2019-20 में भारी गिरावट के साथ मात्र 2 मिलियन टन रह गया। मई 2019 के बाद भारत में ईरान से तेल का आयात पूरी तरह से बंद हो गया।

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