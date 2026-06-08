ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने एक नई एडवाइजरी जारी कर भारतीय नागरिकों से ईरान की यात्रा से बचने और वहां मौजूद लोगों से उपलब्ध परिवहन साधनों का उपयोग कर जल्द से जल्द देश छोड़ने की अपील की है। बीती रात से सैन्य कार्रवाई को लेकर सुरक्षा चिंता बढ़ी है और इसके मद्देनजर दूतावास ने अपनी पहले जारी चेतावनी को दोहराया है। एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों को अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है।

ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने ‘X’ पर जारी एक आपात संदेश में पहले दिए गए निर्देशों को दोहराते हुए कहा कि सभी भारतीय नागरिकों को ईरान की यात्रा से बचना चाहिए।

तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अपने ताजा बयान में कहा, “क्षेत्र में हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए दूतावास सभी भारतीय नागरिकों को अपनी पूर्व सलाह दोहराता है कि वे ईरान की यात्रा से बचें। वर्तमान में ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को भी उपलब्ध परिवहन साधनों के माध्यम से जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी जाती है।”

यह एडवाइजरी ईरान में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होती है जिनमें छात्र, कारोबारी, तीर्थयात्री और पर्यटक शामिल हैं। ईरान-अमेरिका संघर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी की गई यह आठवीं एडवाइजरी है।

ईरान-इजरायल में सीजफायर खत्म

सोमवार को इज़राइल ने तेहरान द्वारा मिसाइल हमले के जवाब में मध्य और पश्चिमी ईरान में हवाई हमले किए। दोनों देशों के बीच 8 अप्रैल को सीजफायर हुआ था लेकिन अब फिर से दोनों ने एक-दूसरे पर हमले किए हैं। माना जा रहा है कि इन हमलों के चलते मिडिल-ईस्ट में तनाव बढ़ सकता है।

इससे पहले सात अप्रैल को भारत ने एक परामर्श जारी कर अपने नागरिकों से अगले 48 घंटे तक जहां हैं, वहीं रहने को कहा था।

यह एडवाइजरी अप्रैल में उस समय जारी की गई थी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि यदि ईरान ने होर्मुज जलमार्ग की नाकेबंदी खत्म नहीं की तो ‘एक पूरी सभ्यता नष्ट हो जाएगी।’ आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, संघर्ष शुरू होने के समय ईरान में लगभग 9,000 भारतीय मौजूद थे जिनमें छात्र भी शामिल थे। अब तक करीब 1800 भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं।

समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ