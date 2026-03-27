Iran Thanks India: पश्चिम एशिया में चल रहे ईरान-इजरायल युद्ध के बीच ईरान ने फिर से इजरायल पर मिसाइलों से हमला किया गया है। इस दौरान एक अहम घटना सामने आई। ईरान ने इजरायल की तरफ दागी गई मिसाइलों पर “भारत के लोगों का धन्यवाद” जैसे मैसेज लिखे हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

दरअसल, ईरानी मिसाइल पर Thank You India लिखी हुई मिसाइलों की तस्वीरें मुंबई में ईरान के वाणिज्य दूतावास और ईरानी मीडिया ने शेयर की हैं। इन तस्वीरों में ईरान की एयरोस्पेस फोर्स के लोग नीले मार्कर से मिसाइलों पर मैसेज लिखते दिख रहे हैं।

पाकिस्तान का भी लिखा नाम

अहम बात यह भी है कि ईरानी मिसाइलों पर केवल भारत ही नहीं बल्कि स्पेन, पाकिस्तान और जर्मनी जैसे देशों के लोगों के लिए भी धन्यवाद वाले ऐसे मैसेज लिखे गए हैं। यह स्पष्ट करता है कि ईरान उन देशों को अपना मित्र मान रहा है, जिन्होंने युद्ध के दौरान ईरान के प्रति मानवीय साहनुभूति दिखाई है।

भारत के प्रति सकारात्मक है भारत का रुख

बता दें कि भारत का नाम लिखने के पीछे हाल की घटनाएं मानी जा रही हैं। ईरान ने हाल ही में कहा था कि वह भारत के जहाजों को Strait of Hormuz से सुरक्षित गुजरने देगा। यह इलाका काफी अहम है क्योंकि दुनिया का बड़ा तेल कारोबार यहीं से होता है। ईरान के विदेश मंत्री ने भारत को “दोस्ताना देशों” में शामिल बताया था। इसके अलावा भारत और ईरान के बीच पुराने रिश्ते भी हैं, जो इस समय और साफ नजर आ रहे हैं।

ईरान के इस सकारात्मक रुख की वजह यह भी है कि ईरान को भारत से मिल रही मदद है। खासकर जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाकों से लोगों ने ईरान के लिए मदद भेजी है। लोगों ने पैसे, गहने और जरूरी सामान दान किए हैं। हाल ही में एक महिला ने अपने पति की याद में संभालकर रखा सोना तक दान कर दिया, जिसकी काफी चर्चा हुई थी।

ईरान युद्ध के 27वें दिन क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों द्वारा संकट से निकलने के संभावित रास्ते तलाशे जा रहे हैं। किसी तरह सैन्य तनाव कम हो इसको लेकर कूटनीतिक संकेतों का नाजुक मिश्रण देखने को मिल रहा है। वहीं, इसी बीच गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। पढ़िए पूरी खबर…