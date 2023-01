कौन हैं IPS अधिकारी पंकज सिंह? दो साल के लिए बनाया गया डिप्टी NSA

Deputy NSA: पंकज सिंह ने राजस्थान पुलिस के साथ-साथ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) में भी काम किया है।

पंकज सिंह को बनाया गया डिप्टी NSA (Source- Indian Express)

