आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले की जांच में लापरवाही के आरोप में बंगाल सरकार ने तीन आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल सरकार आरजी कर मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल और दो अन्य अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करेगी।

इस मामले में तत्कालीन कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल, तत्कालीन पुलिस उपायुक्त (उत्तर) अभिषेक गुप्ता और पुलिस उपायुक्त (मध्य) इंदिरा मुखर्जी को निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय में इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि ये अधिकारी परिवार को रिश्वत देने और लिखित अनुमति के बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने में शामिल थे। तीनों आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की जाएगी।

सीएम शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि बंगाल सरकार अपराध की जांच में हस्तक्षेप नहीं कर रही है, जो सीबीआई द्वारा की जा रही है और अदालत में इस पर बहस चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्यवाही और विभागीय जांच का नेतृत्व राज्य के गृह सचिव मुख्य सचिव के मार्गदर्शन में करेंगे।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की मौत

यह मामला 9 अगस्त, 2024 का है जब कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत एक जूनियर डॉक्टर हॉस्पिटल बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में मृत पाई गई थी। 33 वर्षीय नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को बलात्कार और हत्या के संदेह में गिरफ्तार किया गया था।

20 जनवरी, 2025 को एक निचली अदालत ने संजय रॉय को इस मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि, डॉक्टर के परिवार का आरोप है कि अपराध करने में वह अकेला नहीं था। इस साल अप्रैल में परिवार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को बताया कि उन्होंने कई पहलुओं पर जानकारी जुटाई है जिनकी सीबीआई और राज्य पुलिस द्वारा पर्याप्त जांच नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि एक फोरेंसिक विशेषज्ञ की राय से पता चलता है कि घटना के समय कई लोग मौजूद हो सकते थे।

इस घटना के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए और पीड़ित के लिए न्याय की मांग की गई। पीड़िता की मां ने हाल ही में संपन्न हुए बंगाल चुनावों में पनिहाटी सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की।

कोलकाता के डीसीपी शांतनु सिन्हा को ईडी ने किया गिरफ्तार

कोलकाता के डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास को ईडी ने गुरुवार शाम को 11 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बिस्वास को धोखाधड़ी और जबरन वसूली का आरोप है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें