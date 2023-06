जानिए कौन हैं RAW के नए चीफ रवि सिन्हा? किसकी सरकार में हुआ था रॉ का गठन

New RAW Chief: रवि सिन्हा 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। वो सामंत गोयल का स्थान लेंगे।

Ravi Sinha New RAW Chief: रवि सिन्हा होंगे भारत के नए रॉ चीफ। (फोटो सोर्स:@vaibhavUP65)

New RAW Chief: भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को सोमवार को देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) का नया चीफ नियुक्त किया। रवि सिन्हा 1988 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को दो साल के कार्यकाल के लिए भारत के रॉ प्रमुख के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। वे वर्तमान आरएडब्ल्यू प्रमुख सामंत गोयल की जगह लेंगे। जिनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त होगा। 1988 के बैच के पुलिस अधिकारी हैं रवि सिन्हा 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी सिन्हा वर्तमान में कैबिनेट सचिवालय में विशेष सचिव के रूप में तैनात हैं। कार्मिक मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने आरएडब्ल्यू के सचिव के रूप में दो साल के लिए सिन्हा के कार्यकाल को मंजूरी दी है। रवि सिन्हा सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली के पूर्व छात्र हैं। रवि सिन्हा अपनी पेशेवर क्षमता के लिए सभी खुफिया कम्युनिटी में सम्मानित व्यक्ति हैं। उन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया है। उन्हें जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों के अलावा पड़ोस के घटनाक्रमों पर अच्छी पकड़ के लिए जाना जाता है। उन्होंने समय के साथ अलग-अलग बिंदुओं पर काम किया है। सामंत गोयल के रॉ प्रमुख रहने के दौरान कई उपलब्धियां भारत के नाम रहीं। उनके कार्यकाल में ही पाकिस्तान के बालाकोट एयरस्ट्राइक को अंजाम दिया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था RAW का गठन IPS अधिकारी रवि सिन्हा वर्तमान में मंत्रिमंडल सचिवालय में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत हैं। यह पोस्ट स्पेशल सेक्रेटरी रैंक की है। अब उनको रॉ का प्रमुख बनाया गया है। रॉ देशहित के लिए ऑपरेशन को अंजाम देती है। RAW की रिपोर्टिंग सीधे प्रधानमंत्री को होती है। 21 सितंबर 1968 को इंदिरा गांधी की सरकार में खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) का गठन किया गया था। बीते चार सालों में रॉ ने खालिस्तानी समर्थकों, पाकिस्तान में भारत विरोधी आतंकी समूहों और समुद्री रास्ते से ट्रग ट्रैफिगिंक के खिलाफ बड़े काम किए हैं। इसके अलावा रॉ ने चीनी हैकर्स की साजिशों को भी नाकाम किया है।

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram