कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल को मारने पर चर्चा में आए थे IPS नरेंद्र बिजारनिया, बनाया गया नूंह का नया पुलिस कप्तान

राजस्थान के सीकर जिले के किसान के बेटे नरेंद्र बिजारनिया पुलिस विभाग में आने से पहले सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट में तैनात थे।

नूंह के नए पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिरजानिया।

हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद के जुलूस को रोकने की कोशिश को लेकर नूंह में भड़की हिंसा और बवाल के बाद वहां के पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया गया। नए पुलिस अधीक्षक के रूप में नरेंद्र बिजारनिया को भेजा गया है। 2015 बैच के आईपीएस तेजतर्रार नरेंद्र बिरजानिया इससे पहले कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल को मार गिराने में चर्चा में आए थे। उस वक्त वह ट्रेनी आईपीएस थे और सिरसा जिले में तैनात थे। उनके नेतृत्व में उनकी टीम ने सिरसा जिले के गांव शेरपुरा में गैंगस्टर आनंद पाल के भाई विक्की और देवेंद्र को हथियारों के साथ पकड़ा था। अब तक नूंह के पुलिस अधीक्षक रहे वरुण सिंगला को भिवानी भेजा गया है। नूंह हिंसा में अब तक छह लोगों की हो चुकी है मौत आईपीएस नरेंद्र बिजारनिया राजस्थान के सीकर जिले के किसान के बेटे हैं। पुलिस विभाग में आने से पहले वह सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट में थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। नूंह हिंसा में अब तक दो होमगार्ड और एक मौलवी समेत छह लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच उपद्रवियों ने गुरुवार की शाम को मांस बेचने वाली दुकान को निशाना बनाया और पास में खड़े दो वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई एक अधिकारी ने बताया कि इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई है। कुछ स्थानीय लोगों ने संवाददाताओं को बताया कि क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच सद्भाव तथा भाईचारा है और कुछ शरारती तत्वों ने ‘शांतिपूर्ण’ माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे है। पानीपत के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। Also Read नूंह के SP का ट्रांसफर, रोहिंग्याओं की बस्तियों पर चला बुलडोजर, हिंसा के बाद एक्शन में हरियाणा पुलिस उन्होंने बताया कि हालात शांतिपूर्ण हैं और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पिछले दिनों विश्व हिंदू परिषद के जुलूस को रोकने की कोशिश को लेकर नूंह में भड़की हिंसा गुरुग्राम तक फैल गई है। हरियाणा के पानीपत में कुछ अज्ञात लोगों ने एक दुकान में कथित तौर पर तोड़फोड़ की। यह दुकान नूंह में हुई सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए एक व्यक्ति के घर के पास है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

