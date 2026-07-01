Who is IPS Deepak Gehlawat: दिल्ली की एक विशेष अदालत ने हरियाणा कैडर के सीनियर IPS अधिकारी दीपक गहलावत को एक दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने उन्हें रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आईपीएस अधिकारी खिलाफ आदेश दिया है। हालांकि, सीबीआई द्वारा 5 दिनों की हिरासत की मांग की गई थी।
दरअसल, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई का आरोप है कि IPS दीपक गहलावत लगभग 3 करोड़ रुपये की रिश्वत के मामले में शामिल हैं। यह घूसखोरी नकली दवा बनाने वाले एक बड़े रैकेट (गिरोह) की जांच से जुड़ी हुई है। आईपीएस पर आरोप है कि इस जांच को दबाने या प्रभावित करने के लिए यह रिश्वत ली जा रही थी।
कोर्ट में क्या हुआ?
असल में आईपीएस के खिलाफ एक्शन को लेकर सीबीआई ने कोर्ट से IPS अधिकारी की 5 दिनों की कस्टडी मांगी थी ताकि उनसे केस से जुड़े मामले और रिश्वत संबंधित मुद्दे पर विस्तार से पूछताछ की जा सके। हालांकि, स्पेशल जज सुशांत चांगोत्रा ने मामले की सुनवाई करते हुए केवल 1 दिन की सीबीआई हिरासत को मंजूरी दी है।
कौन हैं दीपक गहलावत?
आईपीएस दीपक गहलावत की बात करें तो वे मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत के गांव निजामपुर माजरा के रहने वाले हैं, वर्तमान में उनका परिवार हरियाणा के ही रोहतक में रहता है। दीपक साल 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। दीपक गहलावत, गुरुग्राम में डिप्टी कमिश्नर (मुख्यालय) के अलावा वह कई जिलों में पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
दीपक गहलावत पर क्या-क्या है आरोप?
आईपीएस अधिकारी पर आरोप हैं कि उन्होंने इस मोटी रिश्वत के बदले जांच एजेंसी के अधिकारियों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का दावा किया था। उन्होंने पुडुचेरी के एक व्यवसायी को भरोसा दिलाया था कि वह इस प्रभाव के जरिए नकली दवा रैकेट की सीबीआई जांच का रुख उसके पक्ष में मोड़ देंगे।
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अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले में अब तक का बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपियों के पास सबसे अधिक नकदी अविनाश शुक्ला नाम के शख्स के पास मिली है। इधर पुलिस ने बुधवार को आरोपी लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा के घर छापेमारी की है। पढ़िए पूरी खबर…