IPL 2023: विधानसभा में उठी CSK को बैन करने की मांग, तमिलनाडु के MLA ने दी यह दलील

MS Dhoni CSK: तमिलनाडु के एक विधायक ने सीएसके टीम में स्थानीय प्लेयर न होने की दलील देते हुए इसे बैन करने की मांग की है।

IPL 2023: तमिलनाडु के विधायक ने CSK को बैन करने की मांग की है (Image- Twitter/IPL)

