IPL 2021: MI से हारी SRH तो बोले लोग- केदार जाधव को 2 करोड़ में बेंच पर बिठाने को खरीदा था?

ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2021 अभी तक अच्छा साबित नहीं हुआ है। शनिवार को खेले गए मुक़ाबले में हैदराबाद को मुंबई इंडियंस (MI) ने 13 रनों से हारा दिया। यह केन विलियमसन और ऑलराउंडर केदार जाधव की गैरमौजूदगी में इस सीज़न की लगातार तीसरी हार है।

मुंबई के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस नाराज़ हो गए और ट्विटर पर फ्रेंचाइजी को ट्रोल करने लगे। यूजर्स केन विलियमसन और केदार जाधव को नहीं खिलाने से नाराज़ थे। यूजर्स ने हैदराबाद को ट्रोल करते हुए पूछा कि केदार जाधव को 2 करोड़ में बेंच पर बिठाने को खरीदा था? एक यूजर ने लिखा “मनीष पांडे और विजय शंकर लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। ऐसे में टीम को केदार जाधव को मौका देना चाहिए। आखिर उसे 2 करोड़ में क्यों लिया था।”

एक यूजर ने लिकह “केदार जाधव को बाहर बैठकर आप जीत कैसे सकते हैं। बड़ी गलती है ये।” एक यूजर ने लिखा ” जब तक केन विलियमसन और केदार जाधव टीम में वापस नहीं आएंगे सनराइजर्स हैदराबाद नहीं जीतेगा।” इसके अलावा पूर्व भारतीय खिलाड़ी और कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठाए हैं।

You left the great Kedar Jadhav out, SRH! What else do you expect? #SRHvMI pic.twitter.com/BoHd76gUJo

— Khushi (@khushhay) April 17, 2021