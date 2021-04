राजस्थान रॉयल्स (आरआर) बनाम दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के बीच गुरुवार को हुए मुकाबले में आरआर के संजू सैमसन ने एक जबरदस्त कैच लपका। यह कैच कठिन था, लिहाजा उन्हें इसके लिए डाइव लगानी पड़ी थी।

सैमसन के इस कारनामे पर टीम के साथियों ने उन्हें बधाई दी और उत्साह बढ़ाया, जबकि शिखर धवन इस दौरान हैरान रह कर पवेलियन की ओर बढ़ लिए थे। यह मामला तीसरे ओवर की पहली गेंद के दौरान का था। मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2021 के इस सातवें मैच में डीसी के ओपनर धवन को डग आउट करते हुए स्किपर सैमसन ने एक हाथ से कैच लिया और खूब वाहवाही लूटी।

बता दें कि जयदेव उनादकट की अगुआई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बाद डेविड मिलर और क्रिस मौरिस की तूफानी पारियों से राजस्थान रॉयल्स ने विषम परिस्थितियों से उबरते हुए दिल्ली कैपिटल्स को गुरुवार को यहां तीन विकेट से हराकर इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा सत्र में पहली जीत दर्ज की।

