महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपरकिंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में जीत से आगाज किया लेकिन इस करिश्माई कप्तान ने कहा कि उनकी टीम को अभी कुछ विभागों में सुधार करने की जरूरत है।

धोनी ने चेन्नई की अपने चिर प्रतिद्वंद्वी और पिछले साल के चैंपियन मुंबई इंडियन्स के खिलाफ पांच विकेट से जीत के बाद कहा, ‘‘काफी सकारात्मक पक्ष रहे लेकिन कुछ ऐसे विभाग हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। विशेषकर टाइमिंग को लेकर। बाद में खेलते हुए ओस पड़ने तक थोड़ा मूवमेंट रहता था। ऐसे में अगर आपके पास विकेट बचे हों तो आप फायदे में रहते हो।’’

मुंबई ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर नौ विकेट पर 162 रन बनाये। चेन्नई ने मैन आफ द मैच अंबाती रायुडु के 71 और फाफ डु प्लेसिस के नाबाद 58 रन की मदद से 19.2 ओवर में पांच विकेट पर 166 रन बनाकर जीत दर्ज की। मुंबई का 2013 से लेकर अब तक अपना पहला मैच गंवाने का क्रम बरकरार रहा।

धोनी ने रायुडु और डुप्लेसिस की साझेदारी को महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा, ‘‘हमारे गेंदबाजों को लय हासिल करने में समय लगा। रायुडु ने फाफ के साथ बेहतरीन साझेदारी निभायी। हमारे अधिकतर खिलाड़ी संन्यास ले चुके हैं इसलिए अच्छी बात यह है कि हमारा कोई खिलाड़ी चोटिल नहीं है। ’’

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके इस विकेटकीपर बल्लेबाज का यह पिछले साल विश्व कप के बाद पहला प्रतिस्पर्धी मैच था और उन्होंने कहा कि मैदान पर उतरना अलग तरह का अहसास होता है।

धोनी ने कहा, ‘‘आपने बहुत अभ्यास किया हो लेकिन मैदान पर उतरकर खेलना भिन्न होता है। वहां आपको परिस्थितियों का आकलन करके अपना सर्वश्रेष्ठ देना होता है।’’

‘An amazing job by each an every individual who is a part of the IPL,’ MS Dhoni on #Dream11IPL #MIvCSK pic.twitter.com/xcvyZzLs6I

— IndianPremierLeague (@IPL) September 19, 2020