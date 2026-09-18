भारत में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की आधिकारिक बिक्री 18 सितंबर से शुरू हो गई है। नए आईफोन को खरीदने के लिए दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के ऐप्पल स्टोर के बाहर सुबह से ही बड़ी संख्या में ग्राहक नजर आए। कई ग्राहक रातभर स्टोर के बाहर लाइन में खड़े रहे।

दिल्ली में सेलेक्ट सिटीवॉक और नोएडा में डीएलएफ के ऐप्पल स्टोर के बाहर बड़ी संख्या में लोग नया आईफोन खरीदने पहुंचे। वहीं बेंगलुरु में मॉल ऑफ एशिया और मुंबई के ऐप्पल स्टोर के बाहर भी खरीदारों की लंबी कतार देखने को मिली। नए आईफोन को लेकर ग्राहकों में खासा उत्साह नजर आया।

रातभर लाइन में खड़े रहे ग्राहक

दिल्ली के एक ग्राहक ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि वह iPhone 18 Pro Max 1TB लेने आया है और पहले ही इसकी प्री-बुकिंग कर चुका है। उसने कहा, ”मैं यहां सबसे पहले इसे लेने के लिए इंतजार कर रहा हूं। काफी भीड़ है। अभी मैं iPhone 17 Pro इस्तेमाल कर रहा हूं, देखते हैं 18 Pro में कौन से नए फीचर्स मिलते हैं।”

#WATCH | Mumbai: A customer, Hitesh Patel, says, "I came here from Nashik. We have been queuing up since 10 pm last night. I have got the first slot that is 8 am. After this, we will get our product delivered. I change it (mobile) every year. Right now, I have a 17 Pro Max, and… https://t.co/RzKYvziuYk pic.twitter.com/B5V3pLvMe9 — ANI (@ANI) September 18, 2026

मुंबई में एक ग्राहक ने कहा, ”हम पूरी रात से यहां खड़े हैं। हम बहुत उत्साहित हैं। हमारे पास अभी बारकोड भी नहीं है फिर भी हम लाइन में खड़े हैं।”

मुंबई पहुंचे हितेश पटेल ने बताया कि वह नासिक से आए हैं। उन्होंने कहा, ”मैं रात 10 बजे से लाइन में लगा हूं। मुझे सुबह 8 बजे का पहला स्लॉट मिला है। इसके बाद हमें अपना फोन मिल जाएगा। मैं हर साल फोन बदलता हूं। अभी मेरे पास 17 Pro Max है और अब मैं 18 Pro Max लेने वाला हूं।”

‘iPhone लॉन्च किसी त्योहार जैसा है’

बेंगलुरु में नया आईफोन लेने पहुंचे राहुल ने बताया कि वह सुबह करीब 5 बजे से स्टोर के बाहर मौजूद हैं। उन्होंने कहा, ”यहां लंबी लाइन थी। हरियाणा, दिल्ली और मुंबई से भी लोग सिर्फ आईफोन खरीदने आए हैं। मैं काफी लंबे समय से आईफोन खरीद रहा हूं। मेरा पहला iPhone 7 था। उसके बाद से मैं लगातार आईफोन खरीद रहा हूं। आईफोन लॉन्च मेरे लिए किसी फेस्टिवल जैसा है। मैं हर साल नया आईफोन खरीदने की कोशिश करता हूं।”

#WATCH | Mumbai: Massive crowds gather outside the Apple Store in Mumbai as eager customers queue up ahead of the official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max in India. pic.twitter.com/vOGotGmyFE — ANI (@ANI) September 18, 2026

कितनी है iPhone 18 Pro की कीमत?

भारत में iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये है। इसके अलग-अलग स्टोरेज वेरिएंट की कीमत इस तरह है:

स्टोरेज कीमत 256GB ₹1,64,900 512GB ₹1,89,900 1TB ₹2,39,900 2TB ₹3,14,900

वहीं iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,79,900 रुपये है।

स्टोरेज कीमत 256GB ₹1,79,900 512GB ₹2,04,900 1TB ₹2,54,900 2TB ₹3,29,900



बैंक ऑफर और EMI का भी विकल्प

iPhone 18 Pro सीरीज की खरीद पर कुछ चुनिंदा बैंक कार्ड से 7000 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है। इसमें American Express, Axis Bank, ICICI Bank और SBI Card जैसे कार्ड शामिल हैं। इसके अलावा पात्र कार्ड और रिटेलर के आधार पर ग्राहक 6 महीने तक नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी चुन सकते हैं।

पुराने iPhone पर मिलेगा एक्सचेंज ऑफर

Apple Trade In के जरिए पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर 81500 रुपये तक का फायदा मिल सकता है। एक्सचेंज की रकम पुराने डिवाइस के मॉडल और उसकी स्थिति पर निर्भर करेगी।

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को ऐप्पल के ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर के अलावा अधिकृत रिटेलर्स और Amazon, Flipkart, Croma और Vijay Sales जैसे प्लेटफॉर्म से खरीदा जा सकता है। Swiggy, Blinkit और Zepto जैसे क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी इनकी उपलब्धता बताई गई है।