लगातार झटकों के बाद राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म I-PAC से जुड़े कुछ लोगों ने छोटी-छोटी कंपनियां शुरू की हैं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हालिया चुनावी झटकों और समाजवादी पार्टी (SP) के साथ उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित काम खत्म होने के बाद I-PAC से जुड़े लोग अब अलग नामों से काम कर रहे हैं। राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म I-PAC से जुड़े कुछ लोगों ने छोटी-छोटी कंपनियां शुरू की हैं।

कम से कम तीन ऐसी छोटी कंपनियों के बारे में पता चला है जिनका किसी ना किसी तरह I-PAC से कनेक्शन बताया जा रहा है। इनके नाम Parlin Research and Insights, VoteBridge और The Mandate Labs हैं।

कर्नाटक में कांग्रेस नेता के लिए काम

कर्नाटक के बागलकोट में करीब 20 लोगों की एक टीम Parlin Research and Insights के जरिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसआर पाटिल के लिए एक छोटे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। यह कंपनी इसी साल जुलाई में रजिस्टर हुई थी। सूत्रों के मुताबिक, इसे I-PAC के एक वरिष्ठ सदस्य संभाल रहे हैं।

टीम के एक वरिष्ठ सदस्य ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनावी झटके और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के बाद I-PAC को फिलहाल शांत रहकर दोबारा अपनी स्थिति मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि I-PAC का नाम इस्तेमाल किए बिना काम जारी है।

उन्हें उम्मीद है कि अगले साल फरवरी में उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी I-PAC के लिए नए प्रोजेक्ट खुल सकते हैं। कर्नाटक में अगला विधानसभा चुनाव 2028 में होना है। इसलिए टीम के पास खुद को दोबारा स्थापित करने के लिए समय है।

एक सूत्र के मुताबिक, I-PAC ने 2021 में भी एसआर पाटिल के साथ काम किया था। इसके बाद 2022-23 में उन्होंने किसी दूसरी कंपनी के साथ काम किया लेकिन 2025 में I-PAC फिर उनके संपर्क में आया।

सूत्रों का कहना है कि पाटिल को ‘उत्तर कर्नाटक के सबसे बड़े कांग्रेस नेता’ के तौर पर पेश करने की योजना है। पाटिल सिद्धारमैया की पहली कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं और विधान परिषद में नेता भी रहे हैं। हालांकि हालिया MLC चुनाव में वह दोबारा विधान परिषद में जगह नहीं बना सके।

I-PAC के निदेशक ऋषि राज सिंह से संपर्क करने की कोशिश की गई। लेकिन जवाब नहीं मिला। एसआर पाटिल ने भी इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

महाराष्ट्र में NCP को संभालने की कोशिश?

महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं। यहां I-PAC से जुड़े कुछ लोग VoteBridge के जरिए काम कर रहे हैं। इस कंपनी की संस्थापक वसुधा सिंह हैं जो I-PAC के निदेशक विनेश चंदेल की पत्नी हैं।

सूत्रों के मुताबिक, VoteBridge से जुड़े करीब 20 लोग NCP के संगठन को व्यवस्थित करने में मदद कर रहे हैं। पार्टी के सुप्रीमो अजित पवार की इस साल जनवरी में विमान हादसे में मौत के बाद NCP के सामने संगठन को लेकर कई चुनौतियां हैं।

I-PAC के एक पूर्व कर्मचारी के मुताबिक, इस काम में प्रशांत किशोर की भूमिका भी रही है। I-PAC के सह-संस्थापक रहे किशोर अब राजनीतिक कंसल्टेंसी से दूरी बना चुके हैं और बिहार की बांकीपुर सीट से विधायक हैं। उन्होंने अपनी पार्टी ‘जन सुराज’ बनाई है।

पूर्व कर्मचारी ने बताया कि 2024 के चुनाव से पहले नरेश अरोरा की कंपनी DesignBox NCP को कंसल्टेंसी सेवाएं दे रही थी। अजित पवार की मौत के बाद किशोर ने पवार परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और पार्टी संगठन को मजबूत करने की जरूरत पर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने करीब 20 विशेषज्ञों की टीम भेजने की पेशकश की।

एक अन्य सूत्र के मुताबिक, NCP अब The Mandate Labs के साथ काम कर रही है। इसे I-PAC के निदेशक प्रतीक जैन संभाल रहे हैं।

पवार परिवार से प्रशांत किशोर की मुलाकात

मई में प्रशांत किशोर ने मुंबई में अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार से मुलाकात की थी। उस समय पार्थ ने इसे सिर्फ एक ‘औपचारिक मुलाकात’ बताया था और कहा था कि किशोर के साथ काम करने को लेकर कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है।

अगस्त में तीनों की दोबारा मुलाकात हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, इस बैठक में किशोर ने पार्टी संगठन में बदलाव और महाराष्ट्र में NCP के नेतृत्व को लेकर चर्चा की।

अजित पवार की जगह सुनेत्रा पवार अब NCP की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हालांकि पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेताओं जैसे प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे की भूमिका को लेकर मतभेद बताए जा रहे हैं।

मुंबई की टीम से जुड़े एक सदस्य ने कहा कि राज्य में अगले तीन साल तक विधानसभा चुनाव नहीं हैं। इसलिए अभी पार्टी का फोकस संगठन को मजबूत करने पर है। हालांकि जल्द होने वाले जिला परिषद चुनावों पर भी नजर है।

कैसे बदला I-PAC का सफर?

I-PAC की शुरुआत 2015 में हुई थी। इसके बाद कंपनी ने कई राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति और कंसल्टेंसी का काम किया। इनमें बीजेपी (2014), बिहार में JDU (2015), आंध्र प्रदेश में YSRCP (2019 और 2024), दिल्ली में AAP (2020 और 2025), तमिलनाडु में DMK (2021 और 2026) और पश्चिम बंगाल में TMC (2021 और 2026) शामिल हैं।

फिलहाल I-PAC का नेतृत्व ऋषि राज सिंह, विनेश चंदेल और प्रतीक जैन कर रहे हैं। इनके अलावा नेतृत्व टीम में छह और लोग हैं जिनके नीचे ‘एसोसिएट्स’ काम करते हैं।

हालांकि, 2022 के बाद से कंपनी को लगातार झटकों का सामना करना पड़ा। उस साल I-PAC की क्लाइंट TMC को गोवा विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2024 में आंध्र प्रदेश में YSRCP विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव हार गई।

ED की कार्रवाई के बाद बढ़ी मुश्किलें

इस साल जनवरी में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोलकाता और दिल्ली में I-PAC से जुड़े ठिकानों पर तलाशी ली थी। यह जांच पश्चिम बंगाल के कथित कोयला तस्करी मामले से जुड़ी थी। विनेश चंदेल को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह जमानत पर हैं।

इसके बाद 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में TMC की हार को I-PAC के लिए एक और बड़ा झटका माना गया।

सूत्रों के मुताबिक, इसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए I-PAC का प्रस्तावित काम भी आगे नहीं बढ़ सका। इसके पीछे I-PAC के क्लाइंट्स को लगातार मिली चुनावी हार और कंसल्टेंसी से जुड़ी कानूनी जांच को वजह बताया गया। हालांकि, SP प्रमुख अखिलेश यादव ने आधिकारिक तौर पर इसकी वजह ‘फंड की कम’ बताई थी।

I-PAC के साथ काम करने वाले ‘एसोसिएट्स’ की संख्या भी लगातार कम हुई है। यह संख्या कभी 800 से ज्यादा थी जो अब 100 से भी कम रह गई है। SP के साथ समझौता खत्म होने के बाद कई अन्य कर्मचारियों को भी कंपनी से बाहर कर दिया गया।