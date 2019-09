INX Media case, Chidambaram: पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सोमवार को तिहाड़ जेल पहुंचे जहां वे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से मुलाकात करेंगे। आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार चिदंबरम पिछले कई दिनों से तिहाड़ में बंद हैं।

सूत्रों के मुताबिक सोनिया और मनमोहन सुबह करीब नौ बजे तिहाड़ पहुंचे जहां वे चिदंबरम से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि वे दोनों चिदंबरम से उनकी खैरियत पूछने के साथ ही उनके प्रति एकजुटता प्रकट करेंगे। गौरतलब है कि आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम को पिछले दिनों अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

अपने पिता से मिलने के बाद कीर्ति चिदंबरम ने कहा “मेरे पिता से मुलाकात करने और उनका समर्थन करने के लिए, मेरा परिवार आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व पीएम डॉ मनमोहन सिंह के प्रति आभार व्यक्त हैं। इस राजनीतिक लड़ाई में ये हमारे मनोबल को बढ़ावा देगा।”

वहीं, इससे पहले 20 सितंबर को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की जमानत अर्जी का दिल्ली उच्च न्यायालय में यह कहते हुए विरोध किया था कि यह आर्थिक अपराधों का बहुत गंभीर मामला है। एजेंसी ने कहा कि वित्तीय गबन की मात्रा और उच्च सार्वजनिक पद का दुरुपयोग के चलते चिदम्बरम किसी भी राहत को पाने के हकदार नहीं हैं।

Delhi: Congress Interim President Sonia Gandhi and Former PM Dr Manmohan Singh arrive at Tihar Jail to meet P Chidambaram. pic.twitter.com/ouX4FXniNS

— ANI (@ANI) September 23, 2019