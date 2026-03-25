स्वयंभू बाबा और कैप्टन के नाम से चर्चित अशोक खरात के खिलाफ जांच का दायरा बढ़ रहा है। यौन हमला और शोषण के पांच मामलों में पुलिस की गिरफ्त में मौजूद खरात के खिलाफ पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या उन्होंने मानव बलि दी। ऐसा इसलिए क्योंकि अदालत की कार्यवाही के दौरान कथित अनुष्ठानों में डर फैलाने की रणनीति, जानवरों का उपयोग और एक बंदूक की बरामदगी सामने आई थी।

अदालत की कार्यवाही के दौरान अभियोजन पक्ष ने यह दलील दी कि हिरासत में पूछताछ जरूरी है। संभावना है कि आरोपी ने अन्य महिलाओं के साथ भी इसी तरह के अपराध किए हों। उन्होंने कहा कि जांचकर्ताओं को अन्य पीड़ितों की पहचान करने और डिजिटल सबूत इकट्ठा करके उनका विश्लेषण करने के खरात के रिमांड की जरूरत है। साथ ही वित्तीय लेन-देन की जांच करने और तलाशी के दौरान बरामद सामग्री और वस्तुओं को सत्यापित करने की आवश्यकता है।

पुलिस ने अदालत को बताया कि इस बात की जांच की जा रही है कि क्या आरोपी के फार्महाउस से बरामद रिवॉल्वर, 21 जिंदा कारतूस और पांच खाली खोखे किसी को डराने या कोई गंभीर अपराध को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। पुलिस को शक है कि इनका इस्तेमाल संभवतः मानव बलि या हत्या के लिए किया गया है। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि अभी यह जांच किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है।

अभियोजन पक्ष ने आगे कहा कि कई गवाहों ने अपनी पहचान उजागर न करने की शर्त पर आरोप लगाया है कि खरात उन्हें अनुष्ठान करने के बहाने, खासकर रात के समय, एशानेश्वर मंदिर बुलाता था। यहां वह उनमें डर पैदा करने के लिए सांप और यहां तक कि एक बाघ भी दिखाता था। गवाहों ने आरोप लगाया कि अगर वे उसके निर्देशों का पालन नहीं करते थे तो वह उन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकी देता था। इस तरह की धमकियों के जरिए उनसे बड़ी रकम ऐंठता था। पुलिस ने अदालत को बताया कि इन जानवरों का सोर्स क्या है और उन्हें कैसे हासिल किया गया। इस मामले की जांच अभी भी जारी है।

हालांकि, अदातल में पेश किए गए खरात ने सभी आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई काला जादू या तंत्र विद्या संबंधित अनुष्ठान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वे सांपों और इस तरह के कृत्यों के बारे में कही जा रही बातें पहली बार सुन रहे हैं। उन्होंने जानवरों से जुड़ी चीजों को अपने पास रखने या उनका इस्तेमाल करने के आरोपों को खारिज कर दिया और अपनी बेगुनाही पर कायम रहे।

पुलिस ने बताया कि वे इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि खरात के खिलाफ क्या वन अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। खासकर उन आरोपों के संबंध में जिनमें अनुष्ठानों में जानवरों के इस्तेमाल या संभावित हत्या की बात कही गई है। जांचकर्ता इस बात की भी पड़ताल कर रहे हैं कि क्या हिरण की कस्तूरी जैसी चीजों के कथित इस्तेमाल में वन्यजीव कानूनों का उल्लंघन हुआ है।

खरात के खिलाफ दर्ज एफआईआर में से एक में एक महिला ने आरोप लगाया कि खरात ने अलौकिक शक्तियों का दावा करके उसका भरोसा जीता और उसे एक काले पत्थर का पेंडेंट दिया कि यह कहते हुए कि इससे उसकी शादी उसकी पसंद के व्यक्ति से हो जाएगी। कथित तौर पर उसकी सगाई टूट जाने के बाद आरोपी पर उसका भरोसा और बढ़ गया था। उसने आगे आरोप लगाया कि खरात ने उसे ‘प्रसाद’ के रूप में नशीले पदार्थ खिलाए, जिनमें मिठाइयां और कोई कड़वा या नमकीन तरल पदार्थ शामिल था।

प्रसाद खाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, जी मिचलाने लगा और वह अपना होश खो बैठी। इसी हालत में आरोपी ने कथित तौर पर उसके साथ बार-बार यौन उत्पीड़न किया और विरोध करने पर उसे जान से मारने या उसकी जिंदगी बर्बाद कर देने की धमकी दी। जांचकर्ताओं ने अदालत को यह भी बताया कि खरात लोगों को बताता था कि उनके घरों में “वास्तु दोष” हैं, और इसके उपाय के तौर पर वह उन्हें काली और सफेद कस्तूरी, इमली के बीजों जैसे सामान्य पदार्थ और तांत्रिक यंत्र जैसी चीजें देता था।

पुलिस आरोपी के वित्तीय लेन-देन की भी जांच कर रही है, जिसमें ऐसी हरकतों से हासिल की गई चल और अचल संपत्ति शामिल है। यह भी देखा जा रहा है कि संपत्ति किसके नाम पर दर्ज थी, और क्या मालिकाना हक छिपाने की कोई कोशिश की गई थी। जांचकर्ता यह पता लगा रहे हैं कि क्या आरोपी के कोई साथी थे या उसका कोई बड़ा नेटवर्क था।

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स्वयंभू बाबा अशोक खरात पुलिस की गिरफ्त में हैं। महिला से रेप से आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, अब सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे खरात का पूरा राज खुला। इस जवाब है कि उनके एक पूर्व स्टाफ ने ही उनके काले कारनामों से पर्दा उठाया। पूर्व स्टाफ की शिकायत ने महाराष्ट्र के अब तक के सबसे बड़े स्कैंडल का पर्दाफाश करने में संभवतः अहम भूमिका निभाई। रविवार को पूर्व कर्मचारी ने नासिक की पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई कि खरात ने एक गर्भवती महिला का यौन शोषण किया जो उसकी परिचित है। पूरी खबर पढ़ें…



