कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी सरकार के दौरान रोक दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी अब इस फैसले की कीमत चुका रही है।

उस समय के बारे में बात करते हुए जब वह केंद्रीय कानून मंत्री थे। मोइली ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी जांच का जिक्र किया, जो उस समय पीएम मोदी के सहयोगी थे और अभी केंद्रीय गृह मंत्री हैं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री मोइली ने दावा किया कि शाह इस मामले में जेल जाने वाले पहले व्यक्ति थे और आरोप लगाया कि मोदी को भी जेल और राज्य से बाहर का रास्ता देखना पड़ता। हालांकि, मोइली ने अपने बयान में मामले का जिक्र नहीं किया।

मोइली ने कहा कि कोर्ट ने शाह को उनके होम स्टेट से निकाल दिया था और केस भी दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर दिया था। जेल जाने वाले पहले व्यक्ति अमित शाह थे। और उसके बाद, नरेंद्र मोदी की बारी थी। उन्हें भी जेल जाना पड़ता और स्टेट से निकाल दिया जाता। हालांकि, उन्होंने कहा कि वह इस स्टेज पर मामले की डिटेल्स में नहीं जाना चाहते।

उन्होंने कहा कि यह सब हमारी पार्टी की दुखद घटना है। हमारी ही पार्टी में मोदी के खिलाफ जांच रोक दी गई। यह हमारी ही सरकार के दौरान हुआ। मनमोहन सिंह की वजह से नहीं, बल्कि दूसरे नेताओं की वजह से। नतीजा यह है कि आज हम परेशान हैं। हालांकि, मोइली ने आरोप लगाते समय उन कांग्रेस नेताओं का नाम नहीं लिया जिनका वह जिक्र कर रहे थे।

वीरप्पा मोइली की यह बयान ऐसे समय में आया है, जब उन्होंने कांग्रेस सरकार के दौरान जांच से जुड़े घटनाक्रम पर फिर से बात की और दावा किया कि जांच रोकने का फैसला उनकी अपनी पार्टी के नेताओं ने लिया था।

मोइली ने नवंबर 1992 से दिसंबर 1994 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। मुख्यमंत्री बनने से पहले, वह कर्नाटक के करकला निर्वाचन क्षेत्र से छह बार विधान सभा सदस्य चुने गए थे ।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की UPA-II सरकार में मोइली ने कई सीनियर पद संभाले। जिसमें कानून और न्याय मंत्री (2009–2011), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री (2011–2012), बिजली मंत्री (2012), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (2012–2014) और पर्यावरण और वन मंत्री (2013–2014)।

‘बाहरी लोगों की भर्ती बर्दाश्त नहीं’, जम्मू-कश्मीर में रोजगार पर उमर अब्दुल्ला की कंपनियों को चेतावनी

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