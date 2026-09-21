गजेंद्र सिंह शेखावत मोदी सरकार में संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। सरकार ‘जेन जी’ (Gen Z) से जुड़ने की कोशिशों में जुटी हुई है। पर्यटन के लक्ष्यों, महिला यात्रियों की सुरक्षा, वंदे मातरम, जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन, विरासत संरक्षण और अन्य मुद्दों पर गजेंद्र शेखावत ने इंडियन एक्सप्रेस से बात की।

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सवाल: अभी सभी मंत्रालय और पार्टी का काम Gen Z को अपील करना है। हाल ही में एक ‘अंडर-18 वर्ल्ड’ वीडियो में, आप क्राफ्ट करते हुए दिखे, खुद को 15 साल का बताकर टीनएजर्स के साथ डांस करते हुए। आपमें क्या बदलाव आया है? क्या यह Gen Z का फीवर है?

जवाब: नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे मेरे कमरे में आए और एक साढ़े 16 साल की लड़की ने खुद को तेलंगाना का मुख्यमंत्री बताया, उसके साथ डिप्टी सीएम, स्पीकर, नेता विपक्ष, प्रमुख सचिव और एक 12 साल का सेक्रेटरी था। उन्होंने मुझसे मेरी उम्र पूछी। जब मैंने कहा कि मैं 58 साल का हूं, तो उसने कहा कि यह काम नहीं करेगा और मुझे उनके बराबर होना होगा, इसलिए मैं 15 साल का होने पर मान गया। अगर आप बच्चों से बात करना चाहते हैं, तो आपको उनकी वेवलेंथ से मैच करना होगा। यह एक इत्तेफाक था, न कि कोई प्लान किया हुआ Gen Z ट्रेंड।

सवाल: तो इसका पार्टी के Gen Z तक बड़ी, बड़े पैमाने पर पहुंच बनाने के नए फैसले से कोई लेना-देना नहीं है?

जवाब: मैं पार्टी के इस फैसले को एक ऑर्गेनिक तरीके से देखता हूं। हम सब कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है। आज के युवाओं में बहुत जिज्ञासा है और वे हिस्सा लेना चाहते हैं। जब हम छोटे थे, तो हमारी पढ़ाई, खेल और दोस्त थे, और हम उससे ज़्यादा नहीं सोचते थे।

लेकिन आज के युवाओं के पास ज्ञान उनकी उंगलियों पर मौजूद है। आपको ऐसी जागरूक पीढ़ी से ज़्यादा एनर्जी के साथ जुड़ना होगा। जो आज Gen Z हैं, वे आने वाले चुनावों में वोटर बनेंगे, इसलिए उनसे बातचीत करना ज़रूरी है।

सवाल: क्या आपको लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा अच्छे से बोल सकती हैं?

जवाब: उनसे हमारी बातचीत एक लगातार चलने वाला प्रोसेस रहा है। लेकिन इस पीढ़ी ने, खासकर पिछले पांच से सात सालों में, बहुत बड़ा बदलाव देखा है। मैं एक गांव में पैदा हुआ था और मैंने बिना बिजली के घर देखे हैं, लेकिन अब मैं गांवों में बच्चों को AI इस्तेमाल करते हुए देखता हूं। कॉलेज में नई जानकारी पाने के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ता था। आज आप बस एक सवाल पूछते हैं। यह पीढ़ी जानकारी से बहुत ज़्यादा भरी हुई है, इसलिए अगर आप उनसे निपटना चाहते हैं, तो आपको खुद को बदलना होगा। बदलाव की सुनामी में सिर्फ़ लचीले पेड़ ही ज़िंदा रहते हैं जो झुकते हैं।

सवाल: जेन Z रोज़गार के बारे में बात कर रहा है, और टूरिज़्म और कल्चर दोनों उनके भविष्य से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। आप उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं?

जवाब: मैक्रो लेवल पर भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 10-12 सालों में $2 ट्रिलियन से बढ़कर $4 ट्रिलियन हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, आना-जाना आसान हो गया है, टैक्स कम हो गए हैं, सैलरी बढ़ी है और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है। सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ़्त राशन भी देती है, जिससे एक परिवार को हर महीने 1,000-1,500 रुपये की बचत होती है। उज्जैन में महाकाल में 2014 में सालाना 40 लाख से कम लोग आते थे, जो अब बढ़कर 7 करोड़ हो गए हैं। लेकिन यह सिर्फ़ धार्मिक टूरिज़्म नहीं है, डोमेस्टिक ट्रैवल भी बहुत बढ़ा है।पिछले साल 420 करोड़ डोमेस्टिक ट्रैवल रिकॉर्ड किए गए, जहां लोग कम से कम एक रात कहीं और रुके। भारत में बहुत सारी कल्चरल डायवर्सिटी, इतिहास, मॉन्यूमेंट्स, वाइल्डलाइफ, खाना, कॉस्ट्यूम और म्यूज़िक है।आज, टूरिज़्म GDP में लगभग 6 परसेंट का हिस्सा देता है और पीएम ने हमें 10 परसेंट का टारगेट दिया है। एक बार यह टारगेट पूरा हो जाने पर एग्रीकल्चर के बाद टूरिज़्म भारत में सबसे ज़्यादा नौकरियाँ पैदा करेगा।

सवाल: क्या धार्मिक टूरिज़्म में बढ़ोतरी का मतलब यह है कि लोगों के पास ज़्यादा खर्च करने लायक इनकम है, या धार्मिकता बढ़ी है? क्या नॉन-धार्मिक टूरिज़्म भी इसी तरह बढ़ा है?

जवाब: यह सिर्फ़ धार्मिक टूरिज़्म नहीं है। भारत में किसी भी जगह पर जाएं और सबसे बड़ी चुनौती ओवरटूरिज़्म है।कश्मीर में जो कोई धार्मिक जगह नहीं है, 2019 और 2026 के बीच 40,000 नए कमरे जोड़े गए, फिर भी पहलगाम में लोगों को गर्मियों में भी कमरे ढूंढने में मुश्किल हुई। अलग-अलग जगहों पर आने-जाने वालों की संख्या बढ़ी है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी है।

सवाल: ट्रैवल के लिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, खासकर विदेशी टूरिस्ट और अकेली महिला ट्रैवलर के लिए। अगर इंडिया में शोषण या चोरी होती है, तो वे उसी इंप्रेशन के साथ वापस जाते हैं। सेफ्टी पक्का करने के लिए आप क्या कर रहे हैं?

जवाब: ऐसी एक भी घटना देश पर एक काला धब्बा है। कुल मिलाकर देश में 2 करोड़ इंटरनेशनल लोग आए। आइडियली, मुझे लगता है कि 50 परसेंट महिलाएं होंगी। मुझे बताओ, पिछले पांच सालों में ऐसी कितनी घटनाएं हुईं? जब आप इटली जाते हैं, तो आपको एडवाइजरी मिलती है कि आप अपना कीमती सामान अपने कपड़ों के अंदर छिपाकर रखें। अमेरिका में यह एडवाइज़री का हिस्सा हुआ करता था कि शाम या रात के बाद, मेन रोड से निकलकर किसी गली में न जाएं, न्यूयॉर्क में भी। लेकिन क्या कोई कहता है कि अमेरिका असुरक्षित है? अमेरिका में हर महीने दो शूटआउट होते हैं। हाल ही में हमने एक आदमी को एक कटे हुए इंडियन के सिर के साथ फुटबॉल खेलते देखा।

दो करोड़ लोग भारत आते हैं। अगर कहीं दो घटनाएं होती हैं, तो हमारे मीडिया चैनल TRP के लिए 24 घंटे उनका इस्तेमाल करते हैं।हमारे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी ज़िम्मेदारी है। भारत एक ऐसा देश है जो ‘अतिथि देवो भव’ में विश्वास करता है। आज मैं आपको बता सकता हूं कि भारत अकेली महिला यात्रियों के लिए सबसे सुरक्षित देश है।

सवाल: GDP में टूरिज्म के 10 प्रतिशत हिस्से में, क्या कोई प्लान है कि जब संख्या बढ़ेगी तो रेलवे और हाईवे से कितने टूरिस्ट ले जाए जाएंगे? बढ़ते टूरिस्ट से पर्यावरण की चिंताओं का क्या खासकर पहाड़ों में?

जवाब: हर चीज में ग्रोथ बराबर होगी। पिछले 10 सालों में जिस तरह से भारत की एविएशन इंडस्ट्री बढ़ी है, एयरपोर्ट की संख्या बढ़ी है। आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती कम एयरक्राफ्ट होना है। भारत के प्लेयर्स (एयर इंडिया, इंडिगो या अकासा) ने मिलकर दुनिया में सबसे ज़्यादा हवाई जहाज बुक किए हैं। लोग भारत में कहीं भी अपनी कार ले जा रहे हैं क्योंकि वे सुरक्षित और आरामदायक महसूस करते हैं। रोड नेटवर्क बढ़ा है। वंदे भारत एक्सप्रेस को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये सभी एक जैसी रफ़्तार से बढ़ेंगे। सस्टेनेबिलिटी एक बड़ा चैलेंज है, और यह दुनिया में हर जगह हो रहा है। मैं टूरिज़्म से जुड़े इंटरनेशनल या मल्टीलेटरल प्लेटफ़ॉर्म पर जहां भी जाता हूं, यह चिंता हर जगह सामने आई है।

दूसरे देश वीज़ा के जरिए आने-जाने वालों की संख्या कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें भारत में शिमला जाने वालों को परमिट देना पड़े, तो यह सही नहीं होगा। इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक है शहरों में आम जगहों के अलावा दूसरी अट्रैक्शन जगहें बनाना। गोवा ने बीच पर भीड़ कम करने और नए एक्सपीरियंस जोड़ने के लिए एक इनिशिएटिव लिया (गोवा बियॉन्ड बीचेज़)। प्रधानमंत्री ने 50 नए ग्लोबल-स्टैंडर्ड आइकॉनिक डेस्टिनेशन बनाने का आइडिया भी दिया है। हालांकि, मेरा मानना है कि यह समस्या बनी रहेगी क्योंकि जब तक हम 50 बनायेंगे, तब तक डिमांड पांच गुना बढ़ जाएगी।

हम सिर्फ़ सप्लाई साइड पर काम नहीं कर रहे हैं, हमने डिमांड साइड पर भी काम करना शुरू कर दिया है। पर्यटक का बिहेवियर और ज़्यादा ज़िम्मेदार कैसे हो सकता है? जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो भारतीय अपने आप ज़िम्मेदार हो जाते हैं। लेकिन भारत में हम इसे अपना अधिकार मानते हैं, यह हमारा देश है, हम जो चाहें कर सकते हैं।

सवाल: आजकल विदेश में भारतीय टूरिस्ट भी बदनामी करते हैं।

जवाब: भारत से बाहर घूमने वाले 2.5 करोड़ लोगों में से शायद 250 लोग कुछ गलत करते हैं। आपको इससे देश के कैरेक्टर का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। हमने ‘पर्यटन मित्र’ या ‘पर्यटन दीदी’ नाम का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, जहां हम लोकल युवाओं को ट्रेन करते हैं। भविष्य में हम ऐसे 10,000 बच्चों को ट्रेन करेंगे। हमने टूरिस्ट गाइड को री-स्किल करने पर भी काम किया है ताकि वे जिम्मेदार टूरिज्म को बढ़ावा दें।

सवाल: जब जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तो पहले 20 दिनों में सरकार की तरफ से कोई खास जवाब नहीं आया। क्या आपको लगता है कि सरकार ने अपना जवाब देने में देरी की?

जवाब: शुरू में, सरकार ने इस मूवमेंट को बिना फैक्ट्स या बेसिस के एक मीटिंग के तौर पर देखा। लेकिन जैसे-जैसे यह फैला और युवाओं को परेशान किया, जबकि राजनीतिक पार्टियां फायदे की तलाश में थीं, सरकार का जवाब जरूरी हो गया। अंडर-18 वर्ल्ड के बच्चों ने पूछा कि युवाओं के प्रदर्शन के बाद इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का संसद में मालाओं से स्वागत क्यों किया गया। अगर हम उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने कभी घर पर नखरे किए हैं, यह समझाते हुए कि माता-पिता कभी-कभी बच्चे के नखरे इसलिए नहीं मान लेते कि बच्चा सही है, बल्कि उनकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए मान लेते हैं।

सवाल: लेकिन आपने उनका स्वागत मालाओं से क्यों किया?

जवाब: हमारे नेता ने बच्चों की ज़िद मान ली और इस्तीफ़ा दे दिया। एक ऐसे नेता का हौसला बढ़ाना, जिसने 30 साल ज़मीनी कार्यकर्ताओं के साथ काम करके अपनी राजनीतिक पहचान बनाई, हमारी ज़िम्मेदारी है। वह बलि का बकरा नहीं है। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा दिया और हमारे नेता की देखभाल करना हमारा फर्ज़ है।

सवाल: आपने कहा कि हमें इस पीढ़ी की सोच से मेल खाना है, लेकिन जब आप कहते हैं कि एक मंत्री ने ‘बच्चों को लाड़-प्यार करने’ के लिए इस्तीफ़ा दे दिया, तो क्या आप उन्हें बढ़ावा नहीं दे रहे हैं?

जवाब: जो सही है वह सही है। जिन बच्चों से मैंने बात की, वे बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने मुझसे एक मुश्किल सवाल पूछा और मेरे जवाब से खुश थे।

सवाल: जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज के दौरान, संसद वंदे मातरम और उसके सभी छह छंदों को शामिल करने पर चर्चा करना चाहती थी। आप राष्ट्रीय गीत के राजनीतिकरण के बारे में क्या सोचते हैं?

जवाब: आज़ादी की लड़ाई के दौरान, जब भारतीयों का आत्मविश्वास डगमगा गया था, तो वंदे मातरम ने उस आत्मविश्वास को जगाया। इसने आदिवासी और संन्यासी आंदोलनों, 1857 और भारत छोड़ो आंदोलन में एकता की डोर का काम किया। हज़ारों लोगों ने गोलियां खाईं, फांसी पर लटके या लाठियां खाईं, उनके होठों पर दो शब्द ‘वंदे मातरम’ थे। इतने पवित्र गीत का राजनीतिकरण किसने किया? सबसे पहले, कांग्रेस ने किया, जब उन्होंने तुष्टीकरण के नाम पर इसे दो हिस्सों में बांट दिया।

सवाल: ‘छात्रों की गूंज’ इवेंट में राहुल गांधी ने महिलाओं से पितृसत्ता को खत्म करने की अपील की। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं?

जवाब: उन्हें शर्म आनी चाहिए। वह बच्चों के कंधों पर चढ़कर अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं। भारतीय ऐसी गुमराह करने वाली बातों के आधार पर वोट नहीं देंगे।

सवाल: मालवीय नगर आग से पता चला कि बजट होटल बिना फायर एग्जिट या म्युनिसिपल नियमों के कैसे चलते हैं। क्या केंद्र की तरफ से कोई ओवरव्यू है?

जवाब: होटल में आग लगने और बिल्डिंग के नियमों का पालन म्युनिसिपैलिटी लेवल पर होता है, जहां केंद्र सरकार का न तो कोई रोल होता है और न ही कोई अधिकार।

सवाल: हिमाचल प्रदेश जैसी जगहों पर IDF सैनिकों समेत इजराइली टूरिस्ट की संख्या बढ़ने के साथ, क्या कोई स्क्रीनिंग प्रोसेस है?

जवाब: इजरायल हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर देश है। वीज़ा ऑनलाइन सिस्टम से जारी किए जाते हैं, और किसी व्यक्ति के रिकॉर्ड और बैकग्राउंड का वेरिफिकेशन उस देश में इंडियन एम्बेसी की ज़िम्मेदारी है।

सवाल: जब भी कश्मीर में सिक्योरिटी ब्रीच होता है, तो टूरिस्ट स्पॉट दो या तीन महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। क्या इसकी जगह सिक्योरिटी फोर्स तैनात नहीं की जानी चाहिए?

जवाब: जिस दिन पहलगाम हुआ, उस दिन सिक्योरिटी को लेकर सरकार पर सवाल उठे थे। हमें टूरिज्म पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हुए हर ट्रैवलर की सेफ्टी पक्की करनी है। इसलिए पहलगाम के बाद, हमने उन जगहों को बंद कर दिया जहां सिक्योरिटी का खतरा हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि टूरिज्म की पॉसिबिलिटी अचानक कम हो गई हैं। हम 100 परसेंट एक्सपीरियंस नहीं खोल सकते। लेकिन 70 परसेंट तो हैं ही।

सवाल: ASI में 8,000 पोस्ट में से 3,000 से ज़्यादा वैकेंसी हैं, जिससे हेरिटेज कंज़र्वेशन पर असर पड़ता है।

जवाब: ASI में 3,000 वैकेंसी में से लगभग 80 परसेंट मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) लेवल पर हैं। अभी इंडिया में, जब MTS वैकेंसी अनाउंस होती हैं, क्योंकि डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, तो SSC हमें रिपोर्ट करता है और हमें नंबर देता है। लेकिन जब किसी को पता चलता है कि उसकी पोस्टिंग असम में किसी फील्ड की सिक्योरिटी के लिए है, तो वह जॉइन नहीं करता। जो भी जॉइन करता है, वह शायद सात दिन रुकता है। कोई जॉइन करता है, और फिर उसे कहीं और बेहतर नौकरी मिल जाती है, तो वे चले जाते हैं। इसलिए ये वैकेंसी बनी रहती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई उन पर काम नहीं कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लेबर पहले से ही काम कर रहे हैं। जब परमानेंट रिक्रूट आएंगे, तो उन्हें हटा दिया जाएगा।

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