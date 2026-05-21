बुधवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पर पहुंच गए। बुधवार को ही उन्होंने कई दौर की बैठकें कीं। गुरुवार को भी उनकी कई अहम बैठकों का कार्यक्रम है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया से लेकर 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति तक कई मुद्दों पर गहन चर्चा की जानी है।

केजरीवाल ऐसे समय पंजाब पहुंचे हैं जब राज्य प्रभारी मनीष सिसोदिया और पंजाब सरकार में कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां के बीच तीखी बहस की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को SIR को लेकर पार्टी की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच मतभेद खुलकर सामने आए।

आखिर किस बात पर झगड़ा हो गया?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरमीत सिंह इस बात से नाराज थे कि आम आदमी पार्टी ने बठिंडा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में उनके समर्थकों को टिकट नहीं दिया। इसके बजाय कांग्रेस से आए दूसरे नेताओं को मौका दिया गया।

एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि गुरमीत सिंह अपने समर्थकों के लिए टिकट चाहते थे, लेकिन उन्हें एक भी टिकट नहीं मिल पाया। इसी मुद्दे को लेकर SIR बैठक के दौरान बहस शुरू हुई। उस समय कई विधायक और नेता भी वहां मौजूद थे।

बीच-बचाव करने कौन आया?

बताया जा रहा है कि मंत्री ने मनीष सिसोदिया के सामने ही अपना मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उनका गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने उन विधायकों को भी नहीं बख्शा जो पार्टी नेतृत्व के सामने चुप बैठे थे। बाद में अमरगढ़ से विधायक जसवंत सिंह को बीच-बचाव करना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ।

इंडियन एक्सप्रेस ने इस मामले में गुरमीत सिंह खुड्डियां से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं, आम आदमी पार्टी पंजाब के पूर्व वर्किंग प्रेसिडेंट और बुढलाडा से विधायक बुद्ध राम ने कहा कि वह अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार में व्यस्त चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मीटिंग में क्या हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं है।

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