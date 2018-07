पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के मामले में भारत ने अमेरिका से जानकारी मांगी थी, जिस पर अब इंटरपोल वॉशिंगटन से जवाब भी आ गया है। इंटरपोल का कहना है कि मेहुल चोकसी इस वक्त अमेरिका में नहीं है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक जवाब आने के बाद भारत सरकार ने इंटरपोल और जानकारी मांगी है। सरकार ने कहा है कि इंटरपोल मेहुल चोकसी के बारे में आगे भी जानकारियां देता रहे। अमेरिका के इस जवाब से मेहुल को वापस लाने की भारत की कोशिशों को जोरदार झटका लगा है। भारत अब तक यह मान रहा था कि मेहुल चोकसी अमेरिका में ही कहीं है। मेहुल के बहुत से रिश्तेदार और अमेरिका के नागरिक हैं, ऐसे में सीबीआई यह मान रही थी कि मेहुल अमेरिका में ही होगा।

दरअसल, भारत द्वारा अमेरिका से प्रत्यर्पण संधि 1999 के तहत मेहुल चोकसी को सौंपने की मांग की जा रही थी। इसके अलावा सीबीआई ने इंटरपोल से मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की थी। सीबीआई ने कहा था कि चोकसी ‘इकॉनोमिक ऑफेंडर’ है और इंडिया में वांटेड भी है। इससे पहले इंटरपोल ने नीरव मोदी, उसके भाई निशाल मोदी और करीबी सहयोगी सुभाष के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। सभी के ऊपर घोटाला करने का आरोप है। मेहुल के बहुत से रिश्तेदार और अमेरिका के नागरिक हैं, ऐसे में सीबीआई यह मान रही थी कि मेहुल अमेरिका में ही होगा।

Interpol Washington has responded to India's request, on last Wednesday, that Mehul Choksi is not in US. India has written back to Interpol for seeking further details of whereabouts of Mehul Choksi: Govt Sources

