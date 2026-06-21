International Yoga Day 2026: पूरा देश आज 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। पीएम मोदी ने आज के दिन को सामूहिक उत्सव का दिन बताया है। उन्होंने योग को जीवन के संतुलन का आधार माना है। उनके मुताबिक वर्तमान में दुनिया में कई लोग असंतुलित जीवन से जूझ रहे हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि 21 जून का ये दिन, पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और इसके कारण 21 जून का अंतरराष्ट्रीय योग दिवस दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन बन गया है। आज योग दिवस पर, खासकर बंगाल व कोलकाता में यहां बने ‘स्वच्छता के योग’ के लिए भी मैं कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल, ‘स्वच्छता से स्वागत’ है। ‘स्वच्छता से स्वागत’ पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है