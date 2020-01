इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (IMF) की पहली महिला चीफ इकनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जो अनुमान जताया है उसे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ‘Reality Check’ बताया है। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा है कि अब यह काफी हद तक संभव है कि केंद्र सरकार के मंत्री आईएमएफ की चीफ अर्थशास्त्री के खिलाफ हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि आईएमएफ और गीता गोपीनाथ को अब केंद्र सरकार के मंत्रियों के हमले को झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए।

इससे पहले गीता गोपीनाथ ने अपने अनुमान में भारत के आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 2019 के लिये कम कर 4.8 प्रतिशत किया है। आईएमएफ के ताजा अनुमान के अनुसार 2019 में वैश्विक वृद्धि दर 2.9 प्रतिशत रहेगी। जबकि 2020 में इसमें थोड़ा सुधार आयेगा और यह 3.3 प्रतिशत पर पहुंच जायेगी। उसके बाद 2021 में 3.4 प्रतिशत रहेगी।

गीता गोपीनाथ ने दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के दौरान यह भी दावा किया था कि ‘80% पस्त वैश्विक आर्थिक विकास अनुमान के लिए भारत जिम्मेदार है।’ पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि गीता गोपीनाथ ने अनुमान लगाया है कि भारत के आर्थिक वृद्धि 2019 के लिये 4.8 प्रतिशत रह सकता है हालांकि मेरा मानना है कि यह इससे भी नीचे जा सकता है।

Reality check from IMF. Growth in 2019-20 will be BELOW 5 per cent at 4.8 per cent.

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) January 21, 2020