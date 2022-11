The Kashmir Files Controversy: आप तो चले जाएंगे, हमें यहीं रहना है- द कश्‍मीर फाइल्‍स को घट‍िया बताने वाले जूरी हेड से बोले इजरायल के राजदूत

The Kashmir Files Controversy: इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) के जूरी हेड नदव लापिड (Nadav Lapid) से इजरायल के राजदूत नाओर गिलॉन (Naor Gilon) ने कहा- आपको शर्म आनी चाह‍िए। इसके ल‍िए उन्‍होंने जो कारण ग‍िनाए हैं, उन्‍हें पढ़‍िए।

The Kashmir Files: व‍िवेक अग्‍न‍िहोत्री की यह फ‍िल्‍म एक बार फ‍िर व‍िवाद में आ गई है।

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram