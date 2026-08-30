Bihar News: पिछले साल विधानसभा चुनावों में हार के बाद से बिहार कांग्रेस में चल रहा तनाव अब खुलकर सामने आ रहा है। पार्टी के राज्य नेताओं का एक समूह 8 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहा है। वे कथित भ्रष्टाचार के कारण राज्य कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और एआईसीसी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु को हटाने की मांग कर रहे हैं।

इन नाराज नेताओं में पार्टी प्रवक्ता आनंद माधव, पूर्व विधायक छत्रपति यादव और बिहार युवा कांग्रेस के पूर्व प्रमुख राजकुमार राजन शामिल हैं। ये उन नौ नेताओं में से हैं जिन्हें 18 फरवरी को छह साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया था। उन्होंने अपने निष्कासन को चुनौती देते हुए कहा है कि राज्य इकाई एआईसीसी की अनुशासनात्मक समिति की उचित मंजूरी के बिना उन्हें नहीं निकाल सकती।

खड़गे और राहुल गांधी ने मिलने का समय नहीं दिया

नेताओं ने दावा किया कि वे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलकर अपना पक्ष रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया।

आनंद माधव ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “पार्टी संगठन स्तर पर भ्रष्टाचार का मुद्दा हमने ही उठाया था। पिछले साल 3 नवंबर को पटना के एक होटल में हमारी मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेताओं केसी वेणुगोपाल और अशोक गहलोत से हुई थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि विधानसभा चुनाव के बाद हमें मिलने का समय दिया जाएगा। लेकिन बार-बार कोशिश करने के बावजूद, न तो खड़गे और न ही राहुल गांधी ने हमें समय दिया।”

बिहार में पार्टी के रिसर्च विंग के अध्यक्ष रहे माधव ने कहा, “हम सहित 47 कांग्रेस नेताओं को जारी किए गए नोटिस वापस लेने की मांग कर रहे हैं। राज्य इकाई ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए हममें से नौ को निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस संविधान के अनुसार, वे ऐसा नहीं कर सकते।”

संगठनात्मक पदों को बेचा जा रहा है- माधव

माधव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलना अल्लावरु और राम के प्रति उनकी नाराजगी का एक कारण था। उन्होंने आरोप लगाया, “मुख्य कारण यह है कि संगठनात्मक पदों को भी बेचा जा रहा है। कुछ कांग्रेसी नेताओं द्वारा बिहार को कांग्रेस-मुक्त बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।”

वहीं, राजेश राम ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की बात करने वाले सभी नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। हमारे शीर्ष नेताओं का हमें यही आदेश है कि हम पार्टी को मजबूत करें। किसी भी तरफ से होने वाली आलोचना हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी और हमें और मजबूत बनाएगी। पार्टी ने गैरजिम्मेदाराना बयान देने वालों को निष्कासित करके जवाब दिया है।”

बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा, “दिल्ली में हमारे नेताओं ने उनसे (निष्कासित नेताओं से) बिहार कांग्रेस प्रमुख के साथ अपने मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया।”

47 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया

विधानसभा चुनावों में हार के बाद राज्य इकाई की अनुशासन समिति ने 47 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए। उन पर पार्टी-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया। इसमें पार्टी की आधिकारिक लाइन के खिलाफ सार्वजनिक रूप से असहमति जताना, पार्टी के भीतर ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना और चुनाव प्रचार के दौरान सहयोगियों के उम्मीदवारों के खिलाफ सक्रिय रूप से काम करना शामिल था।

कारण बताओ नोटिस पाने वाले नेताओं ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और राज्य नेतृत्व पर मनमाने ढंग से काम करने और हाई कमान से किसी औपचारिक जांच या मंजूरी के बिना पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया।

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