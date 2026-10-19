Abhijeet Dipke On Tiger Shroff Firing Case: अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर रविवार शाम को मुंबई में फायरिंग हुई। इस घटना में उनका ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। इसको लेकर अब कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी प्रतिक्रिया दी है।

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “छात्रों और कार्यकर्ताओं पर सख्ती करने के बजाय, पुलिस को असली अपराधियों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा तब होता है जब सरकार और पुलिस की प्राथमिकताएं पूरी तरह से गलत हों।”

पुलिस ने तीन अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया

मुंबई पुलिस ने रविवार शाम करीब 7 बजे बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ के घर के पास हुई गोलीबारी की घटना के संबंध में तीन अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला बीएनएस की धाराओं 109(1) और 3(5), और आर्म्स एक्ट की धाराओं 3 और 25 के तहत दर्ज किया गया है।

Instead of cracking down on students and activists, the police should focus on actual criminals.



This is what happens when the Govt and police have their priorities completely misplaced. https://t.co/Yt1Fm5KioF — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 18, 2026

इससे पहले मुंबई पुलिस ने उन तीन अज्ञात लोगों का पता लगाने के लिए 15 टीमें गठित की थीं, जिन्होंने रविवार शाम विले पार्ले में पुष्पा नरसी पार्क के पास अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर कथित तौर पर पांच राउंड गोलियां चलाईं। श्रॉफ सुरक्षित बच गए, जबकि उनके ड्राइवर फिरदोष और वहां मौजूद उमेश चव्हाण को गोली लग गई। पुलिस के अनुसार, दोनों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और अब वे खतरे से बाहर हैं।

पुलिस ने फिरदोष का बयान दर्ज किया

मुंबई पुलिस ने फिरदोष का बयान दर्ज कर लिया है। अभिनेता की गाड़ी पर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा कथित तौर पर गोलीबारी किए जाने के दौरान, फिरदोष के बाएं हाथ में गोली लग गई थी। मुंबई पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच, दोनों ही इस घटना की जांच कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की ओर से जिम्मेदारी लेने वाले एक सोशल मीडिया पोस्ट की भी जांच की जा रही है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस दावे की पुष्टि नहीं की है।

एकनाथ शिंद ने टाइगर श्रॉफ से की मुलाकात

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंद ने भी टाइगर श्रॉफ से मुलाकात की है। एकनाथ शिंदे ने इस घटना को गंभीर और निंदनीय बताया और मुंबई में किसी भी तरह की गैंगवार को दोबारा भड़काने की कोशिश के खिलाफ चेतावनी दी । उन्होंने कहा, “मुंबई ने अतीत में भीषण गैंगवार का दौर देखा है। पुलिस ने सख्त कार्रवाई करके उस स्थिति को नियंत्रण में लाया था। हम किसी को भी उन दिनों को दोहराने या शहर की शांति भंग करने की अनुमति नहीं देंगे।”

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बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग ने पूरी मुंबई को हिलाकर रख दिया है। इसके मामले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, ‘चाहे कोई भी गैंग हो या व्यक्ति, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई इस तरह की धमकियों के जरिए काम करने की कोशिश करेगा, तो मुंबई पुलिस अच्छी तरह जानती है कि उन्हें कैसे सीधा करना है।’ यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…