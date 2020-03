Rajya Sabha Nomination news and updates: ब‍िहार में भाजपा के बड़े नेता सीपी ठाकुर की राज्‍यसभा सांसदी की म‍ियाद खत्‍म हो रही है। अगली बार वह तो सांसद नहीं बन सकेंगे, क्‍योंक‍ि पार्टी ने उन्‍हें ट‍िकट नहीं द‍िया है। लेक‍िन, उनके बेटे व‍िवेक ठाकुर का राज्‍यसभा जाना लगभग तय हो गया है। बीजेपी ने उन्‍हें उम्‍मीदवार बनाया है। तीन स‍ितंबर, 1931 में जन्‍मे ठाकुर उम्र के ल‍िहाज से उस पड़ाव पर हैं जहां बीजेपी में आम तौर पर सांसद का ट‍िकट नहीं द‍िया जाता है। ऐसे में उनके बेटे को उम्‍मीदवार बनाया जाना पार्टी के उस दावे पर सवाल खड़ा करता है, ज‍िसमें वह खुद को वंशवाद के ख‍िलाफ बताती है।

BJP announces the names of party’s candidates for the upcoming election to the Rajya Sabha. https://t.co/sQItPuDotq pic.twitter.com/FAjziadv2Q

— ANI (@ANI) March 11, 2020