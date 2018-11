न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता वाली भारत की पहली सबमरीन आईएनएस अरिहंत अब पूरी तरह ऑपरेशनल है। पनडुब्बी ने अपना पहला ‘डेटेरेंस पैट्रोल’ पूरा कर लिया है। 6000 टन वजनी अरिहंत बीते 3 दशकों से बेहद खुफिया कार्यक्रम के तहत विकसित किया जा रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर बधाई दी है। उन्होंने क्रू मेंबर्स समेत उन सभी लोगों को बधाई दी जोकि इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। पीएम ने कहा कि उन्हें इतिहास में याद रखा जाएगा। बता दें कि यह सबमरीन न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के तहत आती है, जिसकी अगुआई खुद पीएम मोदी करते हैं। मोदी ने ऐसे न्यूक्लियर क्षमता वाली सबमरीन को आज के वक्त की जरूरत बताया। पीएम के मुताबिक, जो लोग परमाणु ताकत के जरिए ब्लैकमेलिंग करते हैं, उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिलेगा।

Dhanteras gets even more special!

India’s pride, nuclear submarine INS Arihant successfully completed its first deterrence patrol!

I congratulate all those involved, especially the crew of INS Arihant for this accomplishment, which will always be remembered in our history. pic.twitter.com/tjeOj2cBdX

— Narendra Modi (@narendramodi) November 5, 2018