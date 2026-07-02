बेंगलुरु में स्थित कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के कैंपस के अंदर चल रहे डे-केयर (क्रेच) सेंटर में छोटे बच्चों के साथ कथित तौर पर मारपीट, डराने-धमकाने और क्रूर व्यवहार का मामला सामने आया है। इस मामले में बेंगलुरु शहर की पुलिस ने पांच महिला कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और सभी आरोपियों से पूछताछ की जाएगी।

रिपोर्ट 29 जून को एचएएल पुलिस स्टेशन में जिला बाल संरक्षण इकाई के विधिक एवं परिवीक्षा अधिकारी तिलकेश कुमार की शिकायत पर दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बच्चों के साथ क्रूरता और आपराधिक धमकी देने जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया है।

वीडियो में छोटे बच्चे रोते हुए दिखाई दे रहे थे

एफआईआर में क्रेच में काम करने वाली पांच महिलाओं के नाम शामिल हैं। इनके नाम मंजुला, विजयलक्ष्मी, भवानी, सिंधु और बिंदु हैं। शिकायतकर्ता तिलकेश कुमार ने बताया कि उन्हें व्हाट्सएप पर कुछ वीडियो मिले थे। इन वीडियो में छोटे बच्चे रोते हुए दिखाई दे रहे थे और उनके साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार किया जा रहा था। वीडियो देखने के बाद उन्होंने मामले की शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के अनुसार 25 जून को मामले की जानकारी सामने आई। जांच के दौरान पता चला कि इन पांच महिलाओं को क्रेच में बच्चों की देखभाल और निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन बच्चों की सही तरीके से देखभाल करने के बजाय उन पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार किए जाने के आरोप लगे हैं।

शिकायत में कहा गया है कि जब बच्चे रोते थे तो उन्हें डराने के लिए वॉशिंग मशीन के अंदर बंद कर दिया जाता था। इतना ही नहीं कुछ बच्चों को पानी से भरे संकरे पाइपों में डालकर वहीं छोड़ दिया जाता था। बच्चों को बाथरूम की छोटी जगहों में भी बंद किया जाता था और उन्हें अलग-अलग तरीकों से डराया और धमकाया जाता था। इन घटनाओं से बच्चों को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानी हुई।

पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, ये सभी छोटे बच्चे उसी कैंपस में काम करने वाले कर्मचारियों के थे। कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान बच्चों को इसी डे-केयर सेंटर में छोड़ते थे। जब अभिभावकों और अधिकारियों ने बच्चों के साथ कथित व्यवहार के बारे में जाना और वीडियो देखे तो वे बेहद हैरान और परेशान हो गए।

व्हाइटफील्ड डिवीजन के पुलिस उपायुक्त सैदुलु आदावत ने पुष्टि की कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपियों को नोटिस भेजे जाएंगे और पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।

घटना सामने आने के बाद कैपजेमिनी ने अपने बेंगलुरु कैंपस के डे-केयर सेंटर को एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। कंपनी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और भलाई उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कंपनी संबंधित सरकारी अधिकारियों के साथ पूरी तरह सहयोग कर रही है और मामले की सच्चाई सामने लाने में हर संभव मदद कर रही है।

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मेरा दिल मां का है…मैं ऐसे दृश्य नहीं देख सकती…। फेसबुक पर एक मशहूर शख्सियत इस टिप्पणी के साथ एक वीडियो साझा करती हैं। वीडियो वीभत्स है। एक युवक अपनी रिश्तेदार भाभी से शादी का प्रस्ताव रखता है। भाभी एक बच्चे की मां है और वह इस रिश्ते को ठुकरा देती है। युवक उसके छोटे बच्चे को चाकलेट देने के बहाने ले जाता है और पटक-पटक कर मार देता है। बच्चे की हत्या का यह वीभत्स दृश्य कैमरे में कैद होता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक