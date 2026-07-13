रविवार की सुबह है। घर में महीनेभर का राशन खरीदने की सूची तैयार हो चुकी है। उसमें वही चीजें हैं जो हर भारतीय रसोई की पहचान हैं- आटा, चावल, दाल, दूध, तेल, चीनी, प्याज, आलू, टमाटर और चाय। फर्क सिर्फ इतना है कि दस साल पहले इसी सूची को लेकर बाजार जाने वाला परिवार जिस रकम में महीने का बड़ा हिस्सा खरीद लाता था, आज उसी सूची के लिए जेब कहीं ज्यादा ढीली करनी पड़ती है।

महंगाई पर चर्चा अक्सर पेट्रोल, गैस या शेयर बाजार को लेकर होती है लेकिन सबसे ज्यादा असर उस जगह पर दिखता है जहां हर दिन चूल्हा जलता है। रसोई वह जगह है जहां महंगाई का असली चेहरा दिखाई देता है। दूध पांच रुपये महंगा होता है तो उसका असर रोज पड़ता है। तेल बीस-तीस रुपये महंगा होता है तो पूरे महीने का बजट बिगड़ जाता है। प्याज और टमाटर अचानक महंगे हो जाएं तो घर की थाली का स्वाद बदल जाता है।

उपभोक्ता मामले विभाग (Department of Consumer Affairs) के 2016 के अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य और 2026 की लेटेस्ट मूल्य निगरानी रिपोर्ट की तुलना बताती है कि पिछले दस वर्षों में रोजमर्रा की कई आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी हुई है। कुछ वस्तुएं लगभग दोगुनी कीमत तक पहुंच गईं हैं जबकि कुछ में अपेक्षाकृत सीमित बढ़ोतरी हुई।

डेटा क्या कहता है?

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक खाद्य तेल सबसे तेजी से महंगे हुए। पाम ऑयल की कीमत लगभग 116 प्रतिशत बढ़ी जबकि सूरजमुखी तेल करीब 98 प्रतिशत महंगा हुआ। सरसों तेल में भी लगभग 76 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दूसरी ओर दूध, आटा और चावल जैसी रोज इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की कीमतों में भी 48 से 61 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ।

वस्तु 2016 2026 बढ़ोतरी पाम ऑयल ₹68.58 ₹148.08 116% सूरजमुखी तेल ₹95.11 ₹188.49 98% प्याज ₹16.79 ₹32.84 96% सरसों तेल ₹109.47 ₹192.70 76% चावल ₹27.32 ₹43.94 61% दूध ₹39.96 ₹59.36 49% आटा ₹25.16 ₹37.15 48% चीनी ₹38.62 ₹47.15 22%

खाद्य तेल ने बिगाड़ा सबसे ज्यादा बजट

अगर सिर्फ एक कैटिगरी चुननी हो जिसने पिछले दशक में रसोई का बजट सबसे ज्यादा बिगाड़ा तो वह खाद्य तेल है। भारत अपनी खाद्य तेल की जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल जबकि यूक्रेन और रूस से सूरजमुखी तेल आता है। कोविड-19 के बाद सप्लाई चेन में आई रुकावटें, रूस-यूक्रेन युद्ध, ईरान-अमेरिका तनाव व समुद्री मालभाड़े में बढ़ोतरी और निर्यात प्रतिबंधों का असर सीधे भारतीय बाजार पर पड़ा।

परिणाम यह हुआ कि जिस पाम ऑयल की औसत खुदरा कीमत 2016 में करीब 69 रुपये प्रति लीटर थी वह 2026 में 148 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई। सूरजमुखी तेल भी लगभग दोगुना महंगा हो गया।

यह असर सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहा। बिस्कुट, नमकीन, मिठाई, रेडी-टू-ईट स्नैक्स और पैकेज्ड फूड की लागत भी बढ़ी क्योंकि इन उत्पादों में खाद्य तेल प्रमुख कच्चा माल है।

दाल से ज्यादा चावल ने बढ़ाया खर्च

आमतौर पर महंगाई की चर्चा में दालों का जिक्र सबसे पहले होता है लेकिन लॉन्गटर्म तस्वीर कुछ अलग कहानी कहती है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चावल की औसत खुदरा कीमत लगभग 61 प्रतिशत बढ़ी। यह बढ़ोतरी इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि चावल देश के करोड़ों परिवारों का मुख्य भोजन है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बाहर बाजार से चावल खरीदने वाले परिवारों पर इसका सीधा असर पड़ा।

दूध और आटा की कीमतों में भी लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पहली नजर में यह कम लग सकती है लेकिन इन्हीं चीजों की खपत सबसे ज्यादा होती है। इसलिए महीने के आखिर में इन्हीं का कुल खर्च सबसे भारी पड़ता है।

प्याज: हर कुछ साल में रुलाने वाली सब्जी

भारतीय राजनीति से लेकर रसोई तक प्याज की अपनी अलग कहानी रही है। कभी बारिश कम होने पर, कभी फसल खराब होने पर और कभी आपूर्ति प्रभावित होने पर प्याज की कीमतें तेजी से बढ़ती रही हैं।

लेकिन लॉन्ग टर्म एवरेज देखें तो यह भी पता चलता है कि कीमत भी पहले जैसी नहीं रही। 2016 में राष्ट्रीय औसत खुदरा मूल्य 16.79 रुपये प्रति किलो था। अब यह लगभग 33 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुका है यानी सामान्य बाजार भाव भी लगभग दोगुना हो गया।

यही कारण है कि जब मौसम खराब होता है या आपूर्ति प्रभावित होती है तो प्याज सबसे पहले घरेलू बजट को झटका देता है।

सबसे ज्यादा महंगी हुईं पांच चीजें

रैंक सामान बढ़ोतरी 1 पाम ऑयल 116% 2 सूरजमुखी तेल 98% 3 प्याज 96% 4 सरसों तेल 76% 5 चावल 61%

क्या सभी चीजें समान रूप से महंगी हुईं?

इस सवाल का जवाब है कि सभी चीजें समान्य रूप से महंगी नहीं हुई हैं। यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है।

चीनी की कीमत में पिछले दस सालों में लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो इस सूची में सबसे कम है। इसका मतलब यह नहीं कि चीनी सस्ती हो गई बल्कि यह है कि बाकी जरूरी वस्तुओं की तुलना में उसकी कीमत अपेक्षाकृत नियंत्रित रही। इसी तरह दूध और आटा महंगे जरूर हुए लेकिन खाद्य तेलों जैसी तेज छलांग नहीं लगाई।

महंगाई का असर सिर्फ सरकारी रिपोर्टों और आर्थिक सर्वेक्षणों तक सीमित नहीं है। इसका सबसे बड़ा असर उस परिवार पर पड़ता है जो हर महीने तय बजट में राशन खरीदने की कोशिश करता है। यही वजह है कि महंगाई को समझने का सबसे आसान तरीका है- एक सामान्य परिवार की रसोई का हिसाब।

मानकर चलते हैं कि चार सदस्य वाले परिवार की औसत मासिक जरूरतों में करीब 30 लीटर दूध, 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 5 किलो दाल, 5 लीटर खाद्य तेल, 15 किलो सब्जियां, 3 किलो चीनी, चाय, नमक और एक-दो एलपीजी सिलेंडर शामिल होते हैं। दस साल पहले यही सूची अपेक्षाकृत कम खर्च में पूरी हो जाती थी लेकिन आज उसी सामान के लिए कहीं ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ रही है।

हालांकि हर परिवार की खपत अलग-अलग होती है लेकिन सरकारी खुदरा कीमतों की तुलना यह साफ बताती है कि रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं में आई बढ़ोतरी ने मासिक रसोई खर्च का गणित बदल दिया है।

एक मिडिल क्लास परिवार की रसोई का मासिक खर्च

वस्तु मासिक खपत दूध 30 लीटर आटा 10 किलो चावल 10 किलो दाल 5 किलो खाद्य तेल 5 लीटर सब्जियां 15 किलो चीनी 3 किलो नमक 2 किलो

5000 रुपये की रसोई… अब कितनी?

एक दशक पहले लगभग 5000 रुपये में मध्यमवर्गीय परिवार महीनेभर का बड़ा हिस्सा खरीद लेता था। आज उसी रकम में सामान की मात्रा कम हो गई है। इसका कारण सिर्फ एक-दो वस्तुओं का महंगा होना नहीं बल्कि खाने-पीने की लगभग हर जरूरी कैटिगिरी में लगातार हुई बढ़ोतरी है।

खाद्य तेल, दूध, चावल, आटा और प्याज जैसी वस्तुओं में बढ़ी कीमतों का संयुक्त असर यह है कि पहले जितने पैसे में पूरा राशन आ जाता था अब उसी बजट में कई चीजों में कटौती करनी पड़ती है।

यही कारण है कि बाजार से लौटने वाले अधिकांश परिवारों को लगता है कि सामान कम आया लेकिन बिल ज्यादा बन गया।

सिर्फ महंगाई नहीं, खरीदने की क्षमता भी घटी

सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ी है बल्कि खरीदने की क्षमता भी घटी है। अर्थशास्त्र में इसे Purchasing Power यानी क्रय शक्ति कहा जाता है।

इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी व्यक्ति की आय 10 वर्षों में 35-40 प्रतिशत बढ़ी हो लेकिन उसी अवधि में रसोई की कई जरूरी चीजें 70 से 100 प्रतिशत तक महंगी हो जाएं तो वास्तविक खरीद क्षमता यानी परचेजिंग पावर कम हो जाती है।

इसे और आसान भाषा में समझें तो यानी कागज पर वेतन बढ़ा है लेकिन उससे खरीदा जाने वाला सामान पहले जितना नहीं रह गया।

यही वजह है कि मध्यम वर्ग के कई परिवार अब खर्चों की प्राथमिकता बदल रहे हैं। पहले जहां महीने में कई बार सूखे मेवे, घी या महंगी दालें खरीदी जाती थीं वहीं अब लोग ऑफर, डिस्काउंट और सस्ते विकल्प तलाशते दिखाई देते हैं।

सबसे ज्यादा किसने बिगाड़ा बजट?

अगर पूरी सूची को देखें तो खाद्य तेलों ने सबसे बड़ा दबाव बनाया।

रैंक सामान असर 1 पाम ऑयल लगभग दोगुनी कीमत 2 सूरजमुखी तेल लगभग दोगुनी कीमत 3 प्याज सामान्य कीमत भी लगभग दोगुनी 4 सरसों तेल तेज बढ़ोतरी 5 चावल हर महीने का अतिरिक्त बोझ

इन पांच वस्तुओं ने रसोई के कुल खर्च में सबसे अधिक योगदान दिया।

किसमें मिली राहत?

हर वस्तु में एक जैसी महंगाई नहीं आई। चीनी की कीमत में बाकी सामानों की तुलना में कम वृद्धि हुई। दूध और आटा महंगे जरूर हुए लेकिन खाद्य तेलों जितनी तेजी नहीं दिखी।

वस्तु वृद्धि चीनी लगभग 22% आटा लगभग 48% दूध लगभग 49%

यह बताता है कि खाद्य महंगाई असमान रही। कुछ वस्तुओं में मामूली वृद्धि हुई जबकि कुछ में कीमतें तेजी से बढ़ीं।

CPI का डेटा: लेकिन लोगों को महंगाई ज्यादा क्यों लगती है?

यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जब सरकार कहती है कि खुदरा महंगाई एक निश्चित स्तर पर है तब आम आदमी को लगता है कि उसकी रसोई का खर्च उससे कहीं ज्यादा बढ़ गया है।

दरअसल, Consumer Price Index (CPI) सिर्फ खाद्य वस्तुओं पर आधारित नहीं होता। इसमें आवास, कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार और अन्य सेवाएं भी शामिल होती हैं। इसलिए अगर किसी अवधि में शिक्षा या कपड़ों की कीमत स्थिर रहे लेकिन खाद्य वस्तुएं तेजी से महंगी हो जाएं तो कुल CPI उतना नहीं बढ़ता जितना रसोई का खर्च बढ़ता है। MoSPI का Consumer Food Price Index (CFPI) विशेष रूप से खाद्य वस्तुओं की महंगाई को मापता है और इसी वजह से खाद्य महंगाई का असर आम परिवारों को अधिक महसूस होता है।

सरकार ने क्या किया?

खाद्य महंगाई पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर कई कदम उठाती रही है। इनमें आवश्यक वस्तुओं पर स्टॉक लिमिट लागू करना, आयात शुल्क में बदलाव, जरूरत पड़ने पर निर्यात पर रोक या प्रतिबंध, मूल्य स्थिरीकरण कोष (Price Stabilisation Fund) का इस्तेमाल, बफर स्टॉक से बाजार में दाल और प्याज की आपूर्ति बढ़ाना और ‘भारत’ ब्रांड के तहत सस्ती दाल, आटा और चावल उपलब्ध कराना।

सरकार का कहना है कि इन उपायों से कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने में मदद मिली है। हालांकि वैश्विक बाजार, मौसम और आपूर्ति श्रृंखला जैसी चुनौतियों के कारण खाद्य महंगाई पूरी तरह काबू में नहीं आ पाई।

डेटा से निकलती सबसे बड़ी तस्वीर

पिछले दस वर्षों के सरकारी आंकड़े एक स्पष्ट मैसेज मिलता है कि रसोई का खर्च लगाता बढ़ा है। खाद्य तेल सबसे बड़ी चिंता बनकर उभरे हैं। प्याज जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं की सामान्य कीमत भी पहले की तुलना में काफी ज्यादा है। दूध, चावल और आटा जैसी आवश्यक वस्तुओं ने हर महीने के निश्चित खर्च को बढ़ाया है। खाद्य महंगाई का असर मध्यम और निम्न आय वर्ग पर सबसे अधिक पड़ता है क्योंकि उनकी आय का बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च होता है।

महंगाई की असली कहानी बाजार के किसी चार्ट में नहीं बल्कि उस रसोई में लिखी जाती है जहां हर महीने बजट बनता है। जब खाद्य तेल की बोतल छोटी हो जाए, दूध का पैकेट कम खरीदना पड़े या फल और घी जैसी चीजें महीने की सूची से बाहर होने लगें तो यह सिर्फ कीमतों में बढ़ोतरी नहीं रहती, यह जीवनशैली में बदलाव का संकेत बन जाती है।

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले दशक में रसोई का गणित पहले जैसा नहीं रहा। आने वाले वर्षों में खाद्य कीमतों को स्थिर रखना, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाना और आम परिवारों की क्रय शक्ति बनाए रखना नीति-निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा।

क्यों महंगी हुई आपकी थाली और आगे क्या हैं चुनौतियां

महंगाई की चर्चा अक्सर तब तेज होती है जब टमाटर, प्याज या दाल की कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं। लेकिन सरकारी आंकड़ों को लंबे समय के नजरिए से देखें तो तस्वीर इससे कहीं बड़ी दिखाई देती है। पिछले एक दशक में केवल मौसमी उतार-चढ़ाव ही नहीं बल्कि कई आवश्यक खाद्य वस्तुओं के औसत खुदरा मूल्य भी लगातार ऊपर गए हैं। यही वजह है कि आम परिवारों को आज पहले की तुलना में रसोई का खर्च अधिक महसूस होता है।

महंगाई के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं

खाद्य वस्तुओं की कीमतें कई कारकों से प्रभावित होती हैं। इनमें घरेलू उत्पादन, मौसम, आयात-निर्यात नीति, अंतरराष्ट्रीय बाजार, ईंधन की कीमतें, परिवहन लागत और आपूर्ति श्रृंखला शामिल हैं।

उदाहरण के लिए, खाद्य तेलों में आई तेज महंगाई का बड़ा कारण भारत की आयात पर निर्भरता है। देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से मंगाता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ने या आपूर्ति प्रभावित होने का असर भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंचता है।

इसी तरह प्याज और टमाटर जैसी सब्जियां मौसम पर काफी निर्भर करती हैं। बेमौसम बारिश, अधिक गर्मी या उत्पादन में कमी आते ही इनके दाम तेजी से बढ़ जाते हैं।

श्रेणी क्या कहता है डेटा? खाद्य तेल सबसे अधिक वृद्धि – पिछले दशक में खाद्य तेलों की कीमतों में सबसे तेज बढ़ोतरी दर्ज हुई। प्याज सामान्य कीमत भी लगभग दोगुनी – मौसमी उतार-चढ़ाव के अलावा औसत खुदरा कीमत में भी बड़ा इजाफा। चावल लगातार ऊपर – हर साल धीरे-धीरे बढ़ती कीमतों ने मासिक राशन का खर्च बढ़ाया। दूध स्थिर लेकिन लगातार वृद्धि – रोजमर्रा की जरूरत होने के कारण छोटी बढ़ोतरी का भी बड़ा असर। चीनी अपेक्षाकृत कम बढ़ोतरी – सूची की अन्य वस्तुओं की तुलना में सबसे कम वृद्धि।

यही वह अंतर है जिसे आम लोग अक्सर महसूस करते हैं। सरकारी महंगाई दर (CPI) पूरे उपभोक्ता खर्च को मापती है। इसमें भोजन के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, कपड़े, मकान का किराया और अन्य सेवाएं भी शामिल होती हैं।

लेकिन एक मध्यमवर्गीय या निम्न आय वर्ग का परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च करता है। इसलिए अगर खाद्य वस्तुएं तेजी से महंगी होती हैं तो उसे अपनी जेब पर ज्यादा असर महसूस होता है भले ही कुल CPI उतनी तेजी से न बढ़े।

क्या वेतन उसी रफ्तार से बढ़ा?

यह सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पिछले दशक में संगठित क्षेत्र में वेतन वृद्धि हुई है लेकिन असंगठित क्षेत्र- जैसे दिहाड़ी मजदूर, छोटे दुकानदार, घरेलू कामगार और छोटे व्यवसाय की आय में समान गति से बढ़ोतरी नहीं हुई।

ऐसी स्थिति में खाद्य महंगाई का असर इन वर्गों पर अधिक पड़ता है क्योंकि उनकी आय का बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च होता है।

किस पर सबसे ज्यादा असर?

-निम्न आय वर्ग

-मध्यम वर्ग

-दिहाड़ी मजदूर

-छोटे व्यापारी

-पेंशनभोगी

-निश्चित आय वाले परिवार

राज्यों में कीमतें अलग क्यों होती हैं?

उपभोक्ता मामले विभाग देशभर के सैकड़ों केंद्रों से खुदरा कीमतें एकत्र करता है और उनका राष्ट्रीय औसत जारी करता है। लेकिन वास्तविक बाजार में कीमतें कई कारणों से अलग हो सकती हैं-

-परिवहन लागत

-स्थानीय कर

-उत्पादन की उपलब्धता

-मांग और आपूर्ति

-शहर और ग्रामीण क्षेत्र का अंतर

यही कारण है कि किसी राज्य में प्याज 30 रुपये किलो मिल सकता है जबकि दूसरे राज्य में वही ₹40 या उससे अधिक हो सकती है।

राष्ट्रीय औसत और स्थानीय बाजार में अंतर

राष्ट्रीय औसत कीमतें नीति निर्माण के लिए उपयोगी होती हैं लेकिन स्थानीय बाजार में इनमें कुछ रुपये का अंतर होना सामान्य है।

अगर यही रफ्तार रही तो आगे क्या?

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आने वाले वर्षों में खाद्य सुरक्षा और महंगाई नियंत्रण दोनों बड़ी चुनौतियां रहेंगी। शहरीकरण बढ़ रहा है। लोगों की आय बढ़ने के साथ खाद्य मांग भी बढ़ रही है। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन, अनियमित मानसून और वैश्विक आपूर्ति संकट खाद्य उत्पादन और कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं।

ऐसे में कृषि उत्पादन बढ़ाना, भंडारण क्षमता मजबूत करना और आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाना बेहद जरूरी होगा।

सरकार के प्रमुख कदम

-मूल्य स्थिरीकरण कोष (Price Stabilisation Fund)

-बफर स्टॉक का उपयोग

-आयात-निर्यात नीति में बदलाव

-स्टॉक लिमिट

-‘भारत’ ब्रांड के तहत सस्ती दाल, आटा और चावल

-राज्यों के साथ समन्वय

रसोई की आग भी हुई महंगी: एलपीजी ने बढ़ाया घरेलू बजट का बोझ

रसोई का खर्च केवल आटा, दाल, तेल और सब्जियों तक सीमित नहीं है। खाना पकाने का सबसे बड़ा साधन घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी पिछले एक दशक में परिवारों के मासिक बजट पर महत्वपूर्ण असर डालता रहा है।

2014 के बाद घरेलू एलपीजी की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी और कटौती दोनों देखने को मिली। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें, एलपीजी का आयात मूल्य, डॉलर-रुपया विनिमय दर और केंद्र सरकार की सब्सिडी नीति का सीधा असर उपभोक्ताओं द्वारा चुकाई जाने वाली कीमत पर पड़ा। 2022-23 में वैश्विक ऊर्जा संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध और 2026 में ईरान-अमेरिका युद्ध के दौरान एलपीजी की कीमतें अपने उच्च स्तर पर पहुंचीं।

हालांकि अलग-अलग समय और राज्यों में एलपीजी की खुदरा कीमतें अलग रही हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि रसोई का कुल खर्च केवल खाद्य पदार्थों की महंगाई से नहीं बल्कि ईंधन की लागत से भी प्रभावित हुआ है। जिन परिवारों को हर महीने एक या दो सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, उनके मासिक बजट में एलपीजी एक महत्वपूर्ण खर्च बन चुका है।