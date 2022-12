Gautam Adani Management Formula: काम करके अडानी समूह का इतना बड़ा अंपायर मैनेज करते हैं गौतम अडानी, जान‍िए

Gautam Adani Strategy: गौतम अडानी ने कहा, “लोगों के जीवन में बदलाव लाने, विकास और राष्ट्र के निर्माण में योगदान करने का अवसर और क्षमता किसी वेल्थ रैंकिंग या किसी अन्य वैल्यूएशन लिस्ट में होने की तुलना में कहीं अधिक संतोषजनक और महत्वपूर्ण है।”

उद्योगपति गौतम अडानी ने कहा, "कारोबार में जुडे़ लोगों के रोजाना के कामकाज में कभी हस्तक्षेप नहीं करते हूं।" (फोटो- ब्लूमबर्ग फाइल)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram