COVID-19 वैक्सीन का ऐड शेयर कर अदार पूनावाला से बोले आनंद महिंद्रा, यही है बेस्ट वैलंटाइन गिफ्ट

कोरोनावायरस महामारी का असर अब दुनियाभर में कम होता दिख रहा है। इसकी एक बड़ी वजह सालभर के अंदर ही वैक्सीनों का बाजार में आ जाना है। भारत में तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी-एस्ट्रा जेनेका की वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद ही लॉन्च कर दिया था। इसके चलते देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम तेजी पकड़ चुका है। इस बीच उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने एक मजेदार वीडियो शेयर किया है। खास बात यह है कि वैक्सीन से जुड़े इस ऐड में महिंद्रा ने SII के प्रमुख अदार पूनावाला को टैग किया है।

क्या है वीडियो में?: एक दिन पहले अमेरिकी शो- जिमी किमेल लाइव में वैक्सीन से जुड़ा एक ऐड दिखाया गया था। इसमें एक प्रेमी को वैलेंटाइन डे पर अपनी प्रेमिका के साथ डांस करते और बाद में उसे प्रपोज करते वक्त गिफ्ट के तौर पर अंगूठी के बॉक्स में फाइजर की कोरोना वैक्सीन देते देखा जा सकता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा, “अदार पूनावाला आपके पास ऐडवर्टाइजमेंट के लिए पहले से खाका तैयार है।”

इस पैरोडी वीडियो में कहा गया है कि वैक्सीन का एक शॉट बेहतरीन गिफ्ट हो सकता है। ऐड में यह भी कहा गया है कि खुद को कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं। ऐड के अंत में मजेदार अंदाज में फाइजर पर तंज कसते हुए कहा गया- “फाइजर की कोरोनावायरस वैक्सीन…. जो कहीं भी स्टॉक में नहीं।”

Hilarious. ⁦@adarpoonawalla⁩ you have a readymade advertising brief. Vaccines are forever… pic.twitter.com/smFjCBTH6l

— anand mahindra (@anandmahindra) February 11, 2021