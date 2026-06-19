भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि सिंधु जल संधि अब मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप नहीं रह गई है। इसके साथ ही भारत ने इसे ‘पुरानी’ संधि बताया। भारत ने स्पष्ट किया कि जो देश लगातार आतंकवाद को प्रायोजित करता है, वह सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग के लाभ की उम्मीद नहीं कर सकता।

यूएनएचआरसी के 62वें सत्र में भारत के जवाबी बयान के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान द्वारा भारत पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान की उस प्रवृत्ति की भी आलोचना की जिसके तहत वह बार-बार द्विपक्षीय मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश करता है।

पाक आयोजित आतंकवाद शांति और स्थिरता के लिए खतरा

अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को निराधार आरोप लगाने के बजाय अपने भीतर पनप रहे आतंकवाद और मानवाधिकार संबंधी चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए। भारत ने दोहराया कि पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित आतंकवाद क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है।

अनुपमा सिंह ने कहा, ”सिंधु जल संधि को लेकर हमारा रुख पूरी तरह स्पष्ट है। यह तर्क से परे है कि जो देश अपनी नीतियों के एक साधन के रूप में आतंकवाद का निर्यात करता है, वह सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग के विशेषाधिकारों की मांग करता रहे।”

उन्होंने आगे कहा कि यह भी निर्विवाद है कि यह संधि अब वर्तमान समय के अनुरूप नहीं रह गई है। दुनिया तेजी से बदल चुकी है, ऐसे में कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर और अपरिवर्तित नहीं रह सकती। साल 1960 में हुई इस संधि को ऐसा स्थायी अधिकार नहीं माना जा सकता जो जवाबदेही से परे हो और मौजूदा परिस्थितियों से कटा हुआ हो व पिछले छह दशकों में आए गहरे बदलावों से अछूता हो।”

पहलगाम हमले में हुई थी 26 भारतीयों की मौत

बता दें कि पहलगाम आंतकी हमले में 26 आम भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। इसके बाद भरात ने 1960 में हुई सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को स्थगित रखने का फैसला किया। भारत ने स्पष्ट किया कि यह फैसला तब तक प्रभावी रहेगा, “जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने की अपनी नीति को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से त्याग नहीं देता।”

केंद्र सरकार के अनुसार, पाकिस्तान अपनी लगभग 1.6 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि के 80 प्रतिशत हिस्से की सिंचाई के लिए सिंधु नदी पर निर्भर है। इतना ही नहीं, देश में होने वाले कुल जल इस्तेमाल का 93 प्रतिशत हिस्सा भी इसी नदी से पूरा होता है।

अनुपमा सिंह ने आगे कहा कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के बजाय अपनी आंतरिक चुनौतियों और समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

अनुपमा सिंह ने आगे कहा, “भारतीय क्षेत्रों पर नजर गड़ाने के बजाय पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि वह अपने घर की व्यवस्था दुरुस्त करे और अपने लोगों के हितों पर ध्यान दे। इस परिषद में उसका मौसमी नाटक अब अपनी नवीनता बहुत पहले ही खो चुका है।”

आतंकवाद पर पाक के रिकॉर्ड की आलोचना

उन्होंने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के रिकॉर्ड की भी तीखी आलोचना की और उसे फ्रेंकनस्टाइन राज्य करार दिया जिसने चरमपंथी संगठनों को पनाह दी और बाद में उन्हीं नीतियों के दुष्परिणाम भुगते।

अनुपमा सिंह ने कहा, “यह वही देश है, जहां मौजूदा रक्षा मंत्री खुलेआम इस बात का दावा करते हैं कि आतंकवादियों को शरण देना, उन्हें प्रशिक्षण देना और तैनात करना उसकी सरकारी नीति का हिस्सा रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताता है। यह वास्तव में ऐसा विरोधाभास है, जिसे शायद केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है।”

उन्होंने आगे कहा, “पाकिस्तान एक ‘फ्रेंकनस्टाइन राज्य’ का जीवंत उदाहरण है, जो तब हैरान हो जाता है जब उसके द्वारा पैदा किया गया राक्षस उसी को नुकसान पहुंचाने लगता है।”

भारतीय राजनयिक ने जम्मू-कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) द्वारा की गई टिप्पणियों और संदर्भों को भी सिरे से खारिज कर दिया।

अनुपमा सिंह ने कहा, “हम पाकिस्तान द्वारा लगाए गए निराधार और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हैं। हम ओआईसी (ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन) की ओर से जम्मू-कश्मीर को लेकर की गई टिप्पणियों को भी स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं। पाकिस्तान का यह दुष्प्रचार उसकी घरेलू विफलताओं और आतंकवाद को दिए जा रहे समर्थन को छिपाने की एक कोशिश है।”

भारत के रुख को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि “जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा।” उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे से जुड़ा एकमात्र अनसुलझा प्रश्न भारत के उन क्षेत्रों पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, जिन्हें उसे तत्काल खाली करना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में भारत के इस हस्तक्षेप ने एक बार फिर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करने की नई दिल्ली की नीति को स्पष्ट किया। भारत ने इस दौरान आतंकवाद, सीमा पार शत्रुतापूर्ण गतिविधियों और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में हो रहे घटनाक्रमों को लेकर अपनी गंभीर चिंताओं को भी प्रमुखता से उठाया।

पाकिस्तान के सिंध, बलूचिस्तान में नहरें सूखी, किसान परेशान

भारत की ओर से सिंधु जल संधि स्थगित करने करने के बाद पाकिस्तान की लगभग एक-तिहाई आबादी, खासकर सिंध और बलूचिस्तान के कृषि-प्रधान इलाकों में पानी की भारी किल्लत का सामना कर रही है। डॉन के अनुसार, सिंधु नदी पर बने सबसे बड़े और अहम सिंचाई ढांचों में से एक, सुक्कुर बैराज के आसपास यह संकट तेजी से दिखाई दे रहा है। यह बैराज सिंध और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में लाखों एकड़ खेती की जमीन के लिए पानी का जरिया है। इससे यह पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम हो जाता है।